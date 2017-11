France - Australie à XIII : "Ne pas être de la chair à canon"

L'équipe de France joue son deuxième match de coupe du monde face à l'Australie sur ses terres. C'est mission impossible pour les Bleus alors le sélectionneur Aurélien Cologni espère avant tout voir son équipe vendre chèrement sa peau.

Les Bleus vont se frotter à l'ogre australien ce vendredi (10 heures du matin heure française). Battue par le Liban lors de la première journée, l'équipe de France est en difficulté dans cette compétition et doit réaliser un exploit hors normes pour atteindre les quarts de finale désormais.

Face à l'Australie, le sélectionneur ne semble se faire guère d'illusions sur l'issue du match mais espère avant tout et surtout un bonne prestation de son équipe : "Ce qui est sûr c'est que c'est en se frottant aux meilleurs qu'on apprend, ce n'est pas en jouant des équipes de ton niveau ou en dessous. J'ai dit aux joueurs qu'ils allaient se frotter aux meilleurs et que ce serait l'occasion de prendre une leçon à chaque fois et il faut que cette leçon serve. Le but est de sortir grandi de ce match et avec la possibilité de savoir où les joueurs en sont. Si c'est pour être de la chair à canon, ça ne sert à rien. Le but est d'agir en conséquence pour que ce ne soit pas une journée portes ouvertes."

Aurélien Cologni : "ne pas être de la chair à canon"

"On reçoit beaucoup de soutien depuis la France et ça nous fait chaud au coeur" - Aurélien Cologni

Rivaliser avec les Australiens serait déjà un exploit en soi mais la difficulté est d'autant plus grande que ce sera sur leurs terres : "Il y aura un public acquis à la cause des Australiens avec quelques supporters français disséminés dans ce stade qui accueillera entre 13 et 15.000 personnes. J'en profite quand même pour remercier tous les supporters qui nous soutiennent depuis la France, on reçoit beaucoup de messages et ça nous fait chaud au coeur. Il y a bien sûr certains qui sont contents que l'on soit passé à côté mais il y a aussi des gens qui comprennent qu'on pratique un sport difficile et qui nous encouragent".

