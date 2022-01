France Bleu Besançon partenaire officiel du C.A. Pontarlier Rugby 🏉🤝👍

France Bleu Besançon partage la vie du CAP Rugby, emblÚme de Fédérale 2 et de son niveau de performance conjugué à un état d'esprit de rugby amateur. Tous les lundis, 18h30, RDV sur France Bleu Besançon pour tout savoir sur l'actu et les à -cÎtés du CAP Rugby, et gagner vos pass VIP et invitations.

France Bleu Besançon et le CAP Rugby : une belle et longue histoire

Le C.A.Pontarlier Rugby : un club, une histoire, un ancrage

Le club de rugby de Pontarlier a vu le jour dans le courant de l’annĂ©e 1927 sous l’entitĂ© Rugby Club Pontissalien.

Cette aventure a dĂ©butĂ© dans des conditions difficiles sur diffĂ©rents terrains de la ville, avant que Paul Robbe, alors maire de Pontarlier (1929-1935), dĂ©cide en 1933 de faire construire une infrastructure dĂ©diĂ©e − dans un premier temps au football, puis au rugby − qui demeure aujourd'hui le stade officiel du CA Pontarlier Rugby, encadrĂ© de deux tribunes qui ferment une enceinte pouvant accueillir environ 1500 Ă 2000 personnes.

C’est en 1944, tandis que la structure se dĂ©veloppe, que le club change de nom pour devenir le C.A.P. Rugby : le Club AthlĂ©tique de Pontarlier Rugby.

Fort de son histoire, le club a toujours été l'une des principales structures sportives de la ville.

Le C.A.Pontarlier dans ses couleurs, avant la réception du PUC - Patrice Dutrulle

Le C.A.Pontarlier Rugby : aujourd'hui

Depuis 2018, David Ligier prĂ©side aux destinĂ©es du club, soutenu par Olivier Andreani − manager sportif − et un comitĂ© directeur composĂ© d’une quinzaine de bĂ©nĂ©voles ou dirigeants.

Cinq salariés en emploi temps plein ou formation complÚtent le staff dirigeant

Le C.A.Pontarlier Rugby compte aujourd'hui 317 licenciĂ©s, auxquels s’ajoute une structure fĂ©minine indĂ©pendante − Les Redoubstables − composĂ©e de 39 licenciĂ©es constituant les catĂ©gories Moins de 18 et Senior.

L’école de rugby, quant Ă elle, gĂ©rĂ©e par MickaĂ«l Schoepf, rassemble environ 120 licenciĂ©s, de la catĂ©gorie Baby Rugby Ă Moins de 14 ans. S'en suivent les catĂ©gories ÊșjeunesÊș comportant 31 joueurs M16 et 28 joueurs M19.

Un centre d’entrainement labellisĂ© ouvert aux catĂ©gories ÊșjeunesÊș vient d'ailleurs d’ĂȘtre crĂ©Ă©, permettant de renforcer la formation des joueurs locaux ou rĂ©gionaux qui le souhaitent. Baptiste ClĂ©ment, salariĂ© du club, en assume la direction, aidĂ© dans sa mission par Elie Malfroy.

Les seniors − entrainĂ©s depuis 3 saisons par Christian Cabanes − reprĂ©sentent, toutes Ă©quipes confondues, 95 licences.

L'ensemble de la structure est encadré par une soixantaine de dirigeants et bénévoles.

Par ailleurs, une nouvelle section dite Rugby Loisir vient de voir le jour, offrant la possibilité à tous de pratiquer un rugby à 5, sans plaquage, et ouvert à tous.

Enfin, une section d’anciens joueurs complĂšte ces effectifs sous l’entitĂ© ÊșXV de l’AbsintheÊș.

L’équipe senior Ă©volue actuellement dans le championnat de France de FĂ©dĂ©rale 2, aprĂšs avoir connu la FĂ©dĂ©rale 1 en 1999 (Ă l'Ă©poque la 3Ăšme division du rugby français), le plus haut niveau atteint Ă Pontarlier.

Les seniors du C.A.Pontarlier Rugby - Patrice Dutrulle

La mĂȘlĂ©e, symbole d'un rugby d'Ă©quipe et des rĂŽles de tout un XV - Patrice Dutrulle

