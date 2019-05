France Bleu Pays Basque au coeur de la Finale de Pro D2

A évènement spécial, journée spéciale sur France Bleu Pays Basque. Nous vous offrons 6 heures de programmes dédiés à la Finale de Pro D2 entre l'Aviron Bayonnais et Brive ce dimanche 26 mai pour vous faire vivre de l'intérieur, au plus près, cette journée exceptionnelle. Suivez le programme

Bayonne, France

L'Aviron Bayonnais et Brive sont à 80 minutes, au moins, d'un titre de champion de Pro D2 et d'un retour en Top 14. La finale se déroule ce dimanche 26 mai à Pau au stade du Hameau. A évènement extraordinaire, dispositif extraordinaire sur France Bleu Pays Basque. On vous fait vivre l'avant, le pendant et l'après match de l'intérieur, comme si vous y étiez.

Emission spéciale "supporters"

Ca commence de très bonne heure, avec les supporters, Xexili Foix monte dans le bus, au départ du parking Lauga à Bayonne, et nous raconte le périple bleu et blanc jusqu'à Pau à partir de 9h. Ambiance garantie.

De 10h à midi : "En route vers la finale", émission spéciale animée par Médéric Bouillon. Des personnalités (Christophe Daupes, Pampi Laduche, Xabi Garat...) racontent leur Aviron. Et on vous donne la parole à vous auditeurs, appelez-nous pour parler de votre passion pour le club ciel et blanc, vos souvenirs et vos pronostics. On parlera également de l'épopée de 2016 et du difficile retour en Top 14 pour les Bayonnais retracés dans le film "Beau Joueur".

La finale de l'intérieur de 13h à 17h

Dès 13h, l'"Avant-Match" : Depuis le stade du Hameau, on vous raconte l'arrivée des joueurs, les dernières heures des joueurs et entraineurs de l'Aviron Bayonnais, on vous livre les dernières infos, on vous décrit l'ambiance sur place, mais aussi à la salle Lauga à Bayonne, où les sans-billets pourront vivre le match ensemble sur écran géant. Et des personnalités comme Mourad Boudjellal (président du RC Toulon), Laurent Pardo (finaliste 82 avec Bayonne), etc... nous donnent leur sentiment.

14h - 16h : le match en intégral jusqu'au coup de sifflet final, comme si vous y étiez. Nos mots seront vos images pendant toute la rencontre sans aucune publicité, et avec l'ambiance en toile de fond. Que l'Aviron gagne ou perde, vous ne perdrez pas une miette de la fin de rencontre jusqu'à la cérémonie de remise du bouclier.

La Finale en photos et vidéos sur francebleu.fr

De 16h à 17h, l'"Après-Match" : les premières réactions en direct de personnalités du rugby, d'anciens joueurs de l'Aviron notamment, celles des supporters, et dès que possible des joueurs et entraineurs bayonnais.

Toute la journée sur internet : nos équipes mobilisées sur l'évènement vous font vivre cette journée en couleur et en simultané, en photos et en vidéos, sur la page facebook de France Bleu Pays Basque, et sur notre site internet.