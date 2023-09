France Bleu Vaucluse vous fait vivre la coupe du monde de Rugby : les rendez-vous immanquables

Le meilleur des commentaires avec Jo Maso comme Expert © Getty

Plaquages, Mêlées, Essais, Victoire

La coupe du monde de Rugby 2023 se tient en France et démarre le vendredi 8 septembre. France Bleu Vaucluse se met aux couleurs de l'équipe de France et vous fait vivre jusqu'au 28 octobre les émotions de ce sport tant apprécié dans le Vaucluse !

Le meilleur des commentaires avec Jo Maso comme Expert

Il a été un Tchatcheurs jusqu'en 2019 aux côtés de Pascale Lorens sur France Bleu Vaucluse...

Jo Maso, ancien joueur à Perpignan, à Toulon, à Narbonne et bien sûr en équipe de France, nous fait le plaisir la semaine avant le coup d'envoi, de nous parler Rugby dans 100% sport à 6h20 et 18h10 sur France Bleu Vaucluse.

"Le Vaucluse est une terre de rugby aussi bien à XV qu'à XIII".

Jo Maso

L'homme au 25 sélections en équipe de France est désormais installé aux portes d'Avignon à Villeneuve-lès-Avignon. Passionné du rugby et de sa nouvelle région, il est heureux de constater que Cavaillon, Carpentras ou encore Avignon se révèlent être des terres de rugby à XIII, "des porte-drapeaux national pour le rugby à XIII". Ecoutez .

Le rugby Vauclusien à l'honneur

Quand Jo Maso est là, Alain Sanciaume n'est pas très loin. En effet, le premier est le parrain du Rugby Club des Angles et le deuxième est le président de ce club de fédérale 2. Alain Sanciaume a répondu évidemment présent pour, lui aussi, commenter cette coupe du monde avec nous et pour nous éclairer sur les clubs vauclusiens, le nombre de licenciés, les initiations pour les plus jeunes en cette période de rentrée scolaire ou encore pour nous parler de la mise en place du projet Rugby Santé qui permet à tous de pratiquer ce sport quel que soit sa condition physique. Il est "L'invité qui fait du bien" du 6/9 de France Bleu Vaucluse, le mercredi 6 septembre à 8h45.

Entre Uruguay et Vaucluse

Nos journalistes sont mobilisés pour vous faire vivre au plus près les entraînements de l'équipe de Rugby d'Uruguay qui a choisi Avignon comme campement de base pendant cette coupe du monde 2024. Découvrez les détails de leur venue avec le reportage de Philippe Paupert.

100% sport, 100% rugby

Au menu :

2 minutes pour parler Rugby tous les matins du 8 septembre au 28 octobre à 6h20 et 18h10 avec un journaliste de France Bleu qui apporte son regard de passionné sur la compétition, c'est 100% SPORT .

En plat de résistance :

Le rendez-vous 100% COUPE DU MONDE DE RUGBY de 18h05-18h30 du lundi au vendredi pour nous faire vivre l'ambiance, l'actu de la coupe du monde, découvrir des portraits de joueurs, et alimenter les débats avec des grands noms de la discipline.

L'équipe de France Bleu Vaucluse vous souhaite une belle coupe du monde de Rugby !

