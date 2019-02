France-Ecosse samedi : une charnière inédite 100% toulousaine

Jacques Brunel vient de dévoiler sa composition pour France-Ecosse samedi avec un XV remanié et quatre Toulousains au coup d'envoi : Antoine Dupont et Romain Ntamack associés à la charnière, Yoann Huget retrouve l'aile et Thomas Ramos sera titulaire à l'arrière.

Will Oliver

Antoine Dupont et Romain Ntamack sont entrés en cours de jeu ace à l'Angleterre.

Toulouse, France

Les demis toulousains Antoine Dupont et Romain Ntamack formeront la charnière du XV de France samedi face à l'Ecosse, à la place de Morgan Parra et Camille Lopez titulaires lors des deux premiers échecs des Bleus dans le Tournoi des six nations.

La paire clermontoise Parra-Lopez "n'a pas eu le rendement que l'on attendait sur les deux matchs" perdus contre le pays de Galles et l'Angleterre, a déclaré le sélectionneur. Ils ne seront même pas sur le banc, Baptiste Serin et Anthony Belleau tiendront le rôle de doublures.

Autres toulousains alignés dès le coup d'envoi, Yoann Huget, titulaire pour la troisième fois, retrouve son poste de prédilection à l'aile. Et le jeune Thomas Ramos sera titulaire pour la première fois en numéro 15. Maxime Médard et Dorian Aldegheri seront sur le banc. Mathieu Bastareaud et Gaël Fickou formeront une troisième paire de centres en autant de matchs. Le pilier de Clermont Etienne Falgoux, appelé pour remplacer Dany Priso, blessé, devrait connaître sa première sélection.

France-Ecosse samedi 23 février, à 15h15 au Stade de France.