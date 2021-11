France-Géorgie : la composition du XV de France

Les Bleus affrontent la Géorgie dimanche à Bordeaux (14h), le deuxième match de l'automne pour les hommes de Fabien Galthié, avant le choc contre la Nouvelle-Zélande, le samedi suivant, au Stade de France. L'association entre les deux ouvreurs Romain Ntamack et Matthieu Jalibert, pourtant peu probante face à l'Argentine, est reconduite. Au total, ce XV de départ, 25 ans et 17 sélections de moyenne, compte cinq changements par rapport à l'équipe qui avait dominé les Pumas (29-20) la semaine dernière. Le Rochelais Grégory Alldritt, remplaçant contre l'Argentine, une première depuis la Coupe du monde 2019 au Japon, retrouve sa place de titulaire en troisième ligne, où il sera aligné aux côtés d'Anthony Jelonch (Toulouse) et Sekou Macalou (Stade français).

La principale nouveauté vient de la deuxième ligne où Romain Taofifenua (Lyon) et Cameron Woki (Bordeaux-Bègles) débuteront ensemble, laissant le Toulousain Thibaud Flament, auteur d'un essai contre l'Argentine pour sa première sélection, sur le banc. Enfin, le pilier de Montpellier Mohamed Haouas, titulaire indiscutable depuis début 2020 mais qui a joué contre les Pumas son premier match depuis des mois, cède sa place à l'expérimenté Uini Atonio.

Composition du XV de France : Jaminet - Penaud, Fickou, Ntamack, Lebel - (o) Jalibert, (m) Dupont (cap.) - Macalou, Alldritt, Jelonch - Taofifenua, Woki - Atonio, Marchand, Baille

Remplaçants : Mauvaka, Gros, Bamba, Flament, Willemse, Cros, Lucu, Danty