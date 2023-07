France-Irlande : trois jeunes du Stade Rochelais en finale de la coupe du monde des moins de 20 ans

L'équipe de France des moins de 20 ans va tenter de conserver son titre de champion du monde ce vendredi face à l'Irlande. A 19 heures, les U20 seront sur la pelouse du Cap en Afrique du Sud. Des U20 avec trois joueurs du Stade Rochelais cadres de cette jeune équipe de France :

Hugo Reus, l'ouvreur et buteur

l'ouvreur et buteur Oscar Jégou, troisième ligne

troisième ligne Louis Penverne, pilier gauche

Louis Penverne faisait parti de l'équipe de France qui a été battue par l'Irlande au dernier tournoi des 6 nations 2023, 33 à 31 le 10 février dernier. Une des seules équipes à avoir battu la France ces derniers mois :

"Cette finale, on la voit comme une revanche à prendre"

"C'était un match chez eux, à Cork, c'était compliqué vu que l'on avait pas l'avantage d'évoluer à domicile. Forcément, cette finale on la voit comme une revanche à prendre. Mais c'est une solide équipe, avec un gros pack, une belle troisième ligne, avec un système qui fonctionne très bien. On sait que si on les laisse jouer leur jeu, cela va être compliqué, mais si on arrive à bien défendre, à ne pas leur laisser prendre la ligne d'avantage, cela peut être bénéfique pour nous. Il faut avoir la bonne stratégie pour gagner cette finale."

France U20 / face à l'Irlande U20, rencontre à 19 heures ce vendredi, à suivre en clair sur l'équipe tv