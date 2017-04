France - Irlande U 19 : les quatre mousquetaires de l'UBB

Ce mardi (18h30) à Lormont et dimanche (15h) à Mérignac, l'équipe de France de rugby des moins de 19 ans s'offre une double confrontation avec l'Irlande. L'Union Bordeaux-Bègles y sera le club le plus représenté.

Alors que trois de ses joueurs (Antoine Jourdan, Baptiste Germain, Martin Dulon) disputent en ce moment le championnat d'Europe avec les U18, UBB compte également quatre éléments dans la liste des 28 joueurs retenus en U19. Présentation de ces jeunes talents avec le directeur du centre de formation de l'Union Bordeaux-Bègles David Ortiz.

Maxime Lamothe (talonneur)

C'est un jeune talonneur plein de promesses, plutôt joueur de ballon, explosif, qui gagne la ligne d'avantge, qui avance souvent balle en main et qui est très propre sur les fondamentaux du poste. On pourrait le comparer au talonneur des Blacks (ndlr : Dan Coles)dans son profil et sa façon de jouer. C'est un joueur qui représente à nos yeux un fort potentiel pour l'avenir au sein de l'UBB. Il est arrivé de Pessac à l'école de rugby. Il est chez nous depuis pas mal d'années. C'est un pur produit local et c'est une fierté de voir des joueurs du crû à ce niveau-là. Il est très sollicité par l'équipe de France U19, U18 mais aussi par l'équipe de France à 7. Il fait partie de notre effectif mais sera vraiment à temps plein la saison prochaine avec nous.

Jules Gimbert (demi de mêlée)

C'est le neveu de Christophe Reigt et le fils de Philippe Gimbert. Un pur produit béglais, bon animateur, qui pèse sur le jeu même s'il est encore un petit peu jeune à l'heure de prendre certaines décisions. Il est fougueux, aime mettre du volume donc c'est quand même l'essentiel à ce poste. Le reste viendra avec le temps et l'expérience. C'est notre second numéro 9 en espoirs derrière Gauthier Doubrère. Il est première année et c'est quand même rare de voir un première année s'imposer dans l'équipe. Il prend part à quasiment toutes les feuilles de match. C'est un futur cadre.

L'UBB est en train de devenir un vivier pour les équipes de France - ©MichelCampistrau

Matthieu Jalibert (demi d'ouverture)

C'est un ouvreur pétri de talent, passé aux travers des mailles du filet des Pôles et des équipes de France puisqu'il a honoré sa première cape il y a seulement dix jours face aux Anglais (ndlr : victoire 35-22). C'est un contre-exemple de la formation, ce qui est bien aussi. Joueur avec beaucoup de talent mais qui doit encore trouver des repères dans l'animation collective. Il s'est rapidement imposé chez nous en espoirs, il est buteur, a des qualités physiques et une animation intéréssante. Il est né à Saint-Germain-en-Laye, a fait un détour en Polynésie mais est arrivé assez jeune à Bègles où il a quasiment fait toutes ses gammes rugbystiques.

Iban Etcheverry (ailier)

C'est un jeune joueur de Bayonne, qu'on avait ciblé et qu'on a réussi à faire venir chez nous l'été dernier. Un petit gabarit, plein de vitesse, d'explosivité, d'appuis, dans le profil du Racingman Marc Andreu. Un joueur puncheur qui va très vite et qui a également donné énormément de satisfactions.

Deux autres éléments de cette équipe de France U19, le centre d'Agen Nathan Decron et le troisième ligne de Massy Cameron Woki, porteront la saison prochaine les couleurs de l'UBB.