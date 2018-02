Avec trois titulaires (Lamothe, Woki, Etcheverry) et un remplaçant (Gimbert), l'UBB sera bien représentée sur la pelouse girondine. Une jeune et prometteuse génération que nous présente le direction de formation du club David Ortiz. Revue d'effectif.

Cameron Woki, 3ème ligne, 13 matches en pro

Les qualités naturelles, il les a. Maintenant, ça reste quand même une surprise parce qu'on ne pensait pas le voir aussi vite à ce niveau là. C'est un joueur qui présente un potentiel physique et athlétique hors-normes, de grosses capacités de jump, de déplacement. Il est très réactif sur les appuis a une capacité à vite se relever pour être actif. Je pense que son charisme et son intelligence lui ont permis de franchir le cap plus vite que prévu. C'est une belle image qu'on renvoie par rapport à notre politique de formation puisque c'est certes un joueur qui est arrivé de l'extérieur (ndlr : Massy), mais à qui on a fait confiance et qui aujourd'hui est en train de s'épanouir au plus haut niveau.

Jules Gimbert, demi de mêlée, 7 matches en pro

Il a déjà montré par ses premières entrées sa capacité à accélérer le jeu. Il a ajouté à sa palette sa qualité d'éjection et de vitesse. Il est très dangereux autour des rucks. C'est un joueur qui est en train de prendre de l'ampleur dans le système offensif. Il lui faut maintenant gagner en expérience, en temps de jeu, pour gérer des matches. Aujourd'hui, il est plus considéré comme un impact player qui amène de la vitesse sur des fins de match. Il faudra qu'il rentre dans des conditions plus compliquées pour pouvoir montrer ses qualités de gestionnaire.

Le 15 décembre, Jules Gimbert inscrit son premier essai avec l'UBB. © Radio France - Jules Gimbert

Iban Etcheverry, ailier, 3 matches en pro

C'est l'ailier type. Un joueur plutôt finisseur avec des appuis, plutôt petit donc il se sert de son centre de gravité très bas pour gagner ses duels. Il est puncheur, très bon sur la fin d'action, sur le bout de ligne. Iban est un joueur qui a beaucoup de charisme et de qualités liées à ses appuis. Il a peut-être moins de temps de jeu que les autres, il franchit petit à petit le cap mais il va être prêté en Pro D2 (ndlr : Colomiers) et il aura la capacité de pouvoir s'aguerrir pour, je l'espère, mieux revenir l'année d'après.

Maxime Lamothe, talonneur, 0 match en pro

C'est un joueur super explosif avec de grosses qualités de démarrage, d'appuis. Il a une capacité à franchir les défenses. Ce à quoi s'ajoutent ses qualités au poste, de lancer et de mêlée qui sont très propres. Pour exister au plus haut niveau, je pense que ça suffit. Mais il a vraiment ce côté explosif qui sera réellement une plus-value pour son profil, un peu à l'image d'Ole Avei dans ses meilleures années. C'est un joueur à fort potentiel qui va venir petit à petit à un poste où la maturité est plus tardive.