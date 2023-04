Franck Azema à l'USAP, c'est fait

L’information a été délivrée par le journal L’Équipe ce jeudi matin 20 avril et nous sommes en mesure de la confirmer. L’actuel manager du RC Toulon, aux côtés de Pierre Mignoni, aurait trouvé un accord avec le club catalan, selon nos informations. L’officialisation est imminente.

Le Catalan Franck Azema succédera donc très probablement à Patrick Arlettaz la saison prochaine à la tête du staff catalan.

Du côté de L’USAP, on garde encore le silence ce matin, "même si je me doute que vous avez des questions à me poser aujourd’hui, je ne ferai aucune déclaration sur le futur manager" a déclaré le président François Rivière aux journalistes à Aimé Giral pour le point presse d'avant-match. Du côté de L’usap, on observe le plus grand mutisme sur le sujet. Du côté de Toulon, la nouvelle devient un secret de polichinelle ce jeudi matin.