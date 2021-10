Top 14 : Franck Azéma est le nouveau manager du RC Toulon

Le RC Toulon vient de l'annoncer sur son compte Twitter : Franck Azéma est le nouveau manager général du Rugby club toulonnais. Il remplace Patrice Collazo, deux jours après son départ, mais la durée de son contrat n'a pas été dévoilée pour le moment. Sa prise de fonction est immédiate, même si la préparation du match de samedi face à Biarritz est assurée par le staff en place et notamment James Coughlan.

L'ancien directeur sportif de l'ASM Clermont Auvergne a été présenté en début d’après-midi aux joueurs du RCT. Il sera face à la presse vendredi matin et devant les supporters samedi après-midi au Stade Mayol.

Franck Azéma, 50 ans, débarque sur la rade après avoir passé plus de 10 ans en Auvergne. Dans son baluchon, deux titres de champion de France, remportés avec Perpignan en 2009 en tant qu'entraineur des arrières et en 2017 avec l'ASM, en tant que directeur sportif. Souvenir particulier pour les fans des "Rouge et Noir" puisque c'est face au RCT qu'Azéma avait décroché le bouclier de Brennus (22-16).