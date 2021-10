Franck Azéma, nouveau manager de Toulon : "le groupe est inquiet mais a envie de se révolter"

Après l'officialisation de son arrivée au Rugby Club Toulonnais pour remplacer Patrice Collazo, Franck Azéma s'est exprimé ce vendredi matin devant la presse au Campus RCT, siège du club. Le nouveau manager de Toulon, et ancien de Clermont, a expliqué qu'"il ne pouvait pas refuser une telle proposition, c'était même du bon sens".

Le technicien, qui a auparavant entraîné Perpignan (2004-2010) et l'ASM (2010-2021), a reconnu qu'il "n'avait pas vraiment l'habitude" de porter le brin du muguet sur le coeur, "mais c'est pour moi une fierté car en France il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont une identité et un palmarès comme celui de Toulon. C'est aussi beaucoup de responsabilités et une pression plutôt positive."

Un groupe inquiet

Franck Azéma arrive dans un contexte particulier, "une petite crise" selon le président du RCT Bernard Lemaître : Toulon est en position de relégable avec deux victoires en 8 matchs de championnat de Top 14: " J'ai trouvé le groupe inquiet, évidemment. Quand on est dans cette situation-là au classement, il y a toujours une perte de confiance, d'incertitude et de doute. Mais je sens qu'il y a une flamme, qu'il y a du tempérament et que le groupe a envie de se révolter et de montrer son caractère" a expliqué le technicien de 50 ans.

"Il y a de la qualité et du talent dans cette équipe. Il y a une capacité à casser la ligne, à "brècher"... On va donc utiliser ces points forts, coller aussi à l'identité de Toulon, une équipe qui aime combattre. On va petit à petit améliorer chaque secteur. En travaillant et en faisant des efforts ensemble, il y aura des jours meilleurs" promet le nouveau manager du RCT.

Premier match contre... Clermont

Franck Azéma sera présenté ce samedi aux supporters avant le coup d'envoi de Toulon-Biarritz au Stade Mayol. Il dirigera son premier entraînement lundi prochain afin de préparer le choc de la 10e journée, ironie du calendrier, un déplacement à Clermont (dimanche 7 novembre, 21h05)