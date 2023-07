Francofolies : le Stade Rochelais et son 2ème trophée de Champions Cup sur la scène Jean-Louis Foulquier

Le Stade Rochelais et son 2ème trophée de Champion’s Cup sur la scène Jean-Louis Foulquier des Francofolies

Lors de la soirée d'ouverture des Francofolies de La Rochelle 2023, les organisateurs avaient réservé une belle surprise aux milliers de spectateurs présents au Saint Jean d'Acre tout comme en 2022 et pour les mêmes raisons… À la fin du concert de M et avant celui de Shaka Ponk, Gérard Pont, le directeur du festival, a accueilli sur la scène Jean-Louis Foulquier quelques joueurs de l'équipe qui a remporté cette saison son deuxième titre de Coupe d'Europe de rugby. Les rochelais ont brandi le trophée de la Champions Cup devant une foule en joie et la coupe aux grandes oreilles a fait un tour dans le public.

