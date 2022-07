Francofolies : Le Stade Rochelais et son trophée de Champion’s Cup sur la scène Jean-Louis Foulquier

Lors de la soirée du 14 juillet, les organisateurs des Francofolies de La Rochelle avaient réservé une petite surprise aux milliers de spectateurs présents au Saint Jean d'Acre. A la fin du concert d'Hoshi et avant celui de Juliette Armanet, Gérard Pont, le directeur du festival, a accueilli sur la scène Jean-Louis Foulquier : le président du Stade Rochelais Vincent Merling et quelques joueurs de l'équipe dont Grégory Alldritt, Dany Priso et Pierre Popelin. Ils ont brandi le trophée de la Champion’s Cup devant une foule en joie qui scandait "Ici, ici, c'est La Rochelle".

Un nouveau moment de communion entre l'équipe du Stade Rochelais et son public après la fête qui a eu lieu fin mai sur le vieux port de La Rochelle au retour de la finale victorieuse face au Leinster.

Le fameux slogan "Ici, ici, c'est La Rochelle" avait déjà retenti la veille dans l'enceinte du Saint Jean d'Acre lors du show-chaud de Mika.