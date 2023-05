François Cros "À nous de montrer qu'on a digéré la défaite face au Leinster et qu'on a rebasculé sur le Top14"

Qu'est-ce qu'il s'est passé face au Leinster ?

On démarre bien le match et après on est tombé un peu dans l'indiscipline et ça nous a coûté cher parce que les deux périodes où on est à 14 contre 15, on prend 28 points. Et si on regarde que la période où on était à 15 contre 15, je crois qu'on fait jeu égal avec eux, donc c'est dommage.

Plus facile de n'avoir qu'un seul objectif maintenant ?

Plus facile, je sais pas. Parce que c'est vrai que les les dynamiques quand on arrive à gagner en phase finale, ça porte le groupe et c'est toujours plus facile de construire après une victoire qu'une défaite, mais en effet, maintenant on a plus qu'à se concentrer sur le Top 14 et c'est l'objectif de cette fin de saison.

Il faudra se méfier de quoi dimanche contre l'UBB ?

Bah déjà, c'est une équipe qui va jouer sa qualif', qui a connu un peu en retard en début de saison, et là, ils reviennent très bien donc ils ont la la qualif en ligne de mire. Donc forcément ils vont vouloir venir ici pour pour essayer de l'emporter et c'est à nous de réagir, de montrer, justement qu'on a digéré cette défaite et qu'on a rebasculé sur le Top 14.

Comment gères-tu ton corps pour la fin de saison (et la Coupe du Monde) ?

La blessure fait malheureusement partie du sport et je pense que d'y penser, c'est déjà déjà y mettre un pied. Donc voilà, j'essaie de justement de pas y penser, de profiter de justement moi, d'avoir eu peu de temps de jeu sur le le début de. Saison pour. Pour être frais mentalement et physiquement sur cette fin de saison et je pense qu'il y a pas trop à calculer. Certes c'est un objectif (la Coupe du monde 2023) qui arrive et qui va être incroyable mais pour être prêt aussi et pour être en forme à la Coupe du monde, et pour pouvoir y arriver dans de bonnes conditions, il faut faut avoir l'occasion de matcher aussi en Top 14. Pour ma part, j'essaie de pas trop calculer et de prendre du plaisir sur le terrain, à jouer les matchs avec avec mon club.

Ton endroit préféré à Toulouse ?

La place des Carmes est top et côté Victor Hugo aussi. Il y a des endroits partout, il y a de tout pour tout le monde à Toulouse. Et c'est ça qui est bien, en fonction de ce que vous avez envie de faire, il y en a pour tous les goûts.

Un souvenir marquant d'un(e) supporter(-trice) ?

C'était équipe de France de moins de 20ans. On faisait le tournoi, on jouait en France à Agen et souvent avant les matchs, on rentre avec des enfants. Et là c'est une petite fille, une petite Lilou qui rentrait avec moi et ça m'avait pas marqué sur le moment mais sauf qu'après elle m'a elle m'a envoyé une lettre au club. On a gardé contact et je continue à prendre des nouvelles d'elle. Donc c'est un moment sympa de pouvoir suivre cette enfant qui avait été émerveillée de de pouvoir rentrer avec moi sur sur le terrain.