François Cros appelé avec le XV de France ? "Logique" dit Ugo Mola

Touché au genou, François Cros a été privé de toute la première partie de saison. Il va faire son grand retour ce dimanche à Ernest-Wallon face au Munster en Champions Cup.

"François ? Un joueur phare" (Mola)

Ugo Mola, le manager toulousain, est ravi de récupérer son troisième ligne. Même s'il filera directement après à Capbreton préparer le Tournoi des Six Nations avec le XV de France : "Dans le groupe, on a des joueurs phares. Pas phares parce qu'ils prennent la lumière en dehors mais phares par la capacité qu'ils ont à donner le cap à leurs coéquipiers. François fait partie de ceux-là, de ceux qui ont cette capacité à peser sans trop expliquer. Par ses actes, ses matches, son travail. On est ravis pour lui après six mois assez longs. Je pense qu'il en manque encore, mais on veut lui demander la possibilité de s'exposer à haut niveau pour qu'il puisse après enchaîner avec l'équipe de France et avec nous sur la fin de saison."

Ugo Mola qui comprend tout à fait la convocation de Cros en Bleu : "Ce que j'ai compris, c'est le mode de fonctionnement du staff de l'équipe de France. Ils ont un groupe assez fermé et établi. Ils font venir un groupe de sept ou huit joueurs à l'état de forme du moment mais leur groupe de 28-30 est quand même assez clair. Qu'ils rappellent François pour de nouveau l'intégrer à une dynamique collective, ça me parait logique."