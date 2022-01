François Da Ros avant Brive-Biarritz : "Ca va me faire quelque chose d'arriver dans la ville de Brive"

Cela fait 18 mois qu'il n'a pas foulé la pelouse d'Amédée-Domenech. Ce samedi, François Da Ros aura devant lui le peuple briviste, qui l'a acclamé pendant 8 saisons en Corrèze. "Ca va me faire quelque chose de retourner dans cette ville" explique le talonneur biarrot. "Depuis le confinement, je n'ai pas pris le temps d'y retourner" se confie l'expérimenté rugbyman.

"Dada, c'était la bonne humeur dans le vestiaire"

En Corrèze, François Da Ros a laissé de merveilleux souvenirs. "C'est un copain" se rappelle Saïd Hirèche, le capitaine du CA Brive, "on l'a accueilli avec Arnaud [Méla], JB [Jean-Baptiste Péjoine], Goderzi [Shvelidze]...y'avait aussi Thomas Acquier et Laranjeira.." "Dada a fait partie des joueurs qui sont montés deux fois, il a marqué le club sur les huit dernières années" confirme d'ailleurs son ancien partenaire, désormais entraîneur des lignes arrières Jean-Baptiste Péjoine. "Il avait une joie de vivre qui était sympathique" complète l'ancien demi-de-mêlée.

Pas de cadeau ni côté briviste, ni côté biarrot

Pour autant, sur le terrain, il n'y aura pas de cadeau. "Malheureusement, je me concentrerais plus sur nos talonneurs" affirme, léger sourire en coin tout de même, Jean-Baptiste Péjoine. "François, on sait qu'il va être remonté, on le connaît" explique Saïd Hirèche. Pour son dernier match au Stadium, François Da Ros devrait effectivement tout donner pour permettre aux biarrots de se maintenir en Top 14. "Sur le terrain, on sait que c'est un bon talonneur de mêlée, costaud" souligne Jean-Baptiste Péjoine. De l'engagement est promis d'un côté comme de l'autre, même si François Da Ros l'avoue, "ce n'est pas facile de gagner à Brive, c'est un bastion."

Une ovation à la fin du match ?

Parti l'année de la pandémie, François Da Ros n'a pu, comme d'autres joueurs emblématiques, bénéficier d'une ovation lors de leur dernier match au Stadium. Un regret que Saïd Hirèche espère combler ce samedi, au nom de l'engagement d'un ancien briviste. "J'espère que le public lui fera un bel accueil et une belle ovation à la fin du match". Quant au talonneur, il n'a finalement qu'un seul regret : que le Stadium ne soit pas plein à craquer. "Mais, je verrais sûrement des têtes connues" sourit l'expérimenté joueur du Biarritz Olympique.