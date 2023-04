"Rapprocher l'USAP des six premiers, c'est la feuille de route de Franck Azéma" déclare François Rivière

L’actuel manager de Toulon, Franck Azema, sera le prochain manager de L’USAP . La nouvelle a été officialisée ce jeudi après-midi. Entretien avec le président du club, François Rivière :

France Bleu Roussillon : À quel point êtes-vous satisfait d'avoir trouvé un accord avec Franck Azéma ?

François Rivière : C'est une très belle satisfaction pour le club et le territoire. C'est le résultat de plusieurs semaines de réflexion. Il faut que l'USAP reprenne une dimension supérieure pour les saisons suivantes et Franck Azéma peut l'incarner.

Attention, ça ne veut pas dire que les deux autres noms qui avaient fuité (Ndlr : Broncan et Cotter) étaient des leurres, pas du tout. Chacun avait des qualités importantes mais Franck Azéma à des qualités en ce qui concerne la passion du territoire qui englobe sa passion du rugby et la capacité qu'il aura à fédérer l'équipe. Je suis quelqu'un qui tient beaucoup à ça. Je voulais aussi que ça fonctionne bien avec ses adjoints.

C'est un pays qu'il aime. Je suis certain qu'il va beaucoup m'aider. Dans les prochaines semaines, je vais annoncer une hausse du budget et de la masse salariale. Pour tout ça, j'avais besoin d'un manager général qui soit très engagé mais qui ait avant tout la passion du territoire. Je souhaite mettre ce critère avant même la passion du rugby. Il faut commencer par aimer le pays et c'est le cas de Franck.

Au-delà d'un simple poste de manager, Franck Azéma vient-il pour construire sur la durée ?

On est exactement sur le but de construire sur le long terme. Ca a été l'objet de nos discussions depuis quelques semaines. On voulait construire. Franck, pour des raisons personnelles et familiales était aussi désireux de revenir au pays. Tout doit aller de paire avec les infrastructures, le centre d'entraînement et le futur centre de formation, il faut donner un coup de boost à tout ça.

Même en cas de descente, Franck Azéma sera bien le prochain manager de l'USAP ?

Il sera au club la saison prochaine, oui, même en cas de descente en PRO D2 mais on est d'accord qu'il faut gagner samedi. C'est aussi un signal pour les sportifs en leur montrant que la marche avant était enclenchée et ne nous trompons pas d'objectif. L'USAP doit consolider sa place et qu'on revienne progressivement dans l'élite du rugby français, c'est la feuille de route de Franck Azéma. Je souhaite qu'on reste en Top 14 et que l'an prochain on soit dans les dix premiers et qu'on se rapproche des six premiers dans les trois ans qui viennent.