Manca et Godignon après le départ de Mannix : "Le groupe passe vite à autre chose, le plus important c'est d'avancer"

C'est la première prise de parole (hors celle du président) à la Section Paloise, après l'annonce du départ de Simon Mannix. Ses deux entraîneurs adjoints, Nicolas Godignon (en charge des avants) et Fred Manca (en charge des 3/4), promus pour assurer le maintien en Top 14, livrent leur sentiment après cette semaine particulière, et avant la réception du Racing 92.

Sur les circonstances du départ et l'annonce de Simon Mannix

Fred Manca: « Comme il l'a dit dans le communiqué il a voulu avec cette décision créer quelque chose pour faire rebondir le club, afin de sortir de cette mauvaise passe. Pendant quatre ans et demi – je les ai partagés avec lui – il a apporté beaucoup et il a fait grandir le club. Beaucoup a été construit autour de lui. C'est difficile les premiers temps de repartir, mais il faut se fixer à nouveau des objectifs, à court terme c'est le match du Racing samedi au Hameau ».

Sur la réaction de l'effectif

Nicolas Godignon : « Le groupe passe vite à autre chose. Certains sont plutôt contents, certains plutôt peinés, d'autres n'en n'ont pas grand chose à faire... C'est la réalité de tous les groupes, ce n'est pas qu'à Pau. Quoi qu'il en soit, on passe à autre chose, et le plus important c'est d'avancer. Avec Fred on a été peiné par cette décision, mais c'est à tout le monde de se remettre la tête à l'endroit, et surtout de repartir avec une détermination bien plus grande que ce qu'elle a pu être jusqu'à aujourd'hui, et ne pas regarder plus loin que le match du Racing ».

Sur la suite et la réception du Racing 92

Nicolas Godignon : « Il faut savoir se le dire, les résultats ne sont pas dans les attentes du début de saison, c'est un échec. À partir de là on essaye d'avancer le plus vite possible pour se mettre le plus vite possible au chaud dans le ventre mou. Les derniers résultats ne sont pas bons, on n'est qu'à six longueurs de Grenoble... Mais on sait depuis un moment qu'on joue le maintien ».

Fred Manca: « Il nous faut recréer une nouvelle énergie positive après La Rochelle, un nouveau départ. Ce qui va compter pour ce match contre le Racing c'est plus une histoire d'Hommes que de joueurs. Ce qui va compter c'est ce qu'on va mettre sur le terrain, et comment on va le faire ensemble. Évidemment pour ce match tellement important on compte sur un Hameau à 100% derrière nous et qui soit capable de rugir comme on l'a connu, les joueurs l'attendent et en ont besoin. Même si c'est la 23e journée il nous faut un bon match sur lequel s'appuyer pour finir la saison ».