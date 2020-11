Fred Michalak : "2.500 personnes dans notre stade de Blagnac en janvier, c'est envisageable"

Frédéric Michalak avait signé mardi matin une tribune sur les réseaux sociaux, un plaidoyer pour le sport amateur et professionnel. "Le huis-clos tue le sport à petit feu", écrivait-il.

Ce mardi, j’en appelle au collectif ! (...) L’erreur serait de se comparer, de hiérarchiser nos sports : collectifs VS individuels, avec ou sans droit télé, populaire ou plus intimiste, le bien contre le mal, le rugby pro contre l’amateur, le héros rugbyman contre le méchant footballeur qui gagne plein d’argent (ou l’inverse si vous voulez) !

L'ancien demi d'ouverture du Stade Toulousain et du LOU a donc bien écouté les réponses d'Emmanuel Macron aux clubs professionnels et amateurs.

Fred Michalak a "senti qu'il avait une lumière sur le sport, au delà de l'aspect financier". L'actionnaire du Blagnac Rugby depuis quatre ans est notamment revenu sur le retour des enfants au club en décembre, rôle primordial pour "accompagner les enfants et leur servir d'échappatoire".

On espère reprendre en début d'année, on s'adaptera, à huis-clos ou pas. La difficulté en Nationale est qu'on se déplace dans divers territoires, de Massy à Dax.

L'ancien international a salué ses joueurs et joueuses qui travaillent à côté de leur activité rugby "qui font de gros efforts alors que leurs employeurs sont déjà en difficulté", le budget du club a reculé de 30%. "On tient bon même si notre billetterie a beaucoup souffert et que nos 400 entreprises partenaires, 45% de notre budget, aussi. On imagine que 30% d'entre elles ne renouvelleront pas leur partenariat". Fred Michalak pense à 2021 et à des tribunes à nouveau remplies à Ernest-Argelès.

C'est envisageable que le public revienne. Notre stade a 6.000 places, on peut imaginer une jauge à 2.500 places avec un protocole et un timing strict, on serait content et les clubs joueront le jeu.

Pour l'heure, Blagnac est dernier de leur poule en Nationale après cinq matchs joués (quatre défaites, une victoire) dans la poule 1 où ils retrouvent Albi, Tarbes ou encore Bourgoin-Jallieu.

