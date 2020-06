L''ex international et actuel actionnaire de Blagnac Rugby, Frédéric Michalak, regrette l'attitude des dirigeants du rugby professionnel et les appelle à un sursaut concernant le monde amateur. Il craint que celui-ci ne soit "le dindon de la farce" du Covid-19.

Lettre ouverte : Frédéric Michalak critique et prévient les dirigeants du rugby pro

"L'union plutôt que la division". Par ces mots, Frédéric Michalak, toulousain et ancien joueur international, débute une lettre ouverte visant principalement les instances du rugby français. L'actionnaire majoritaire de Blagnac (Fédérale 1), s'exprime à la veille d'une réunion cruciale du comité directeur de la LNR. Celle-ci doit statuer sur plusieurs questions relatives au rugby pro (nombre de places européennes, fin des championnats), notamment la création d'une division intermédiaire entre la ProD2 et la Fédérale Une : le National. Blagnac, comme Albi, ont été contactés pour participer à ce championnat, censé être un "tremplin" vers le monde professionnel. Frédéric Michalak y est favorable, mais estime que les dirigeants du rugby professionnel "se replient" sur eux-mêmes en refusant d'aider le rugby amateur.

Pour l'ancien toulousain, l'objectif est de mettre une pression positive aux dirigeants du monde pro. Il espère la mise en place de ce championnat de National dans des conditions favorisant la préparation vers une montée en Pro D2.

Pourquoi Frédéric Michalak se fend-il de cette lettre ?

C'est un double-vote qui en a été le déclencheur. Les dirigeants de Pro D2 ont voté contre, à l'unanimité, un championnat à 18, refusant les montées d'Albi et Massy sans descentes. Vendredi, ils ont à nouveau voté contre le déblocage d'une aide pour ce championnat de National. Pour Frédéric Michalak, il y a danger, celui pour les clubs de Fédérale 1 de "voir se refermer à jamais la passerelle avec le monde pro". Ami de l'international et président de Blagnac Rugby, Benoît Trey explique : "j'ai peur qu'on prenne ce qui se passe là pour jurisprudence, qu'on ne fasse plus monter personne". Des ligues professionnelles fermées, comme dans les sports nord-américains, voilà ce qu'ils craignent.

Car les futurs clubs de National ont besoin d'une manne financière, même minime, celle-ci ne pourra pas être garantie par des droits TV selon Frédéric Michalak, car Canal + couvre déjà l'ensemble des créneaux de diffusion (vendredi-samedi-dimanche). Dans sa lettre, il appelle donc à "faire bloc" et accuse les clubs pros, sous couvert de difficultés financières (réelles) de "jouer sur tous les tableaux", de prendre le monde amateur pour "la vache à lait qu'on refuse de nourrir".

En conclusion, Frédéric Michalak appelle de ses voeux un vote différent. Pour lui un ultime refus laissera une "trace indélébile" et signifierait une porte fermée au "rugby d'en bas".