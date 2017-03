Rugby Top 14 : l'ASM Clermont réagit au projet de fusion des deux clubs parisiens

L'annonce du projet de fusion du Racing 92 et du Stade Français provoque un véritable séisme dans le rugby professionnel français. Le président clermontois, Eric De Cromières, y est favorable, d'autant qu'elle ouvrirait la voie vers un Top 12.

Impossible n'est pas parisien. On ne parle pas de la sinistre remontada subie par les footballeurs du PSG en Ligue des Champions, mais bel et bien de la possible fusion des deux clubs rivaux de la capitale, le Racing 92, champion de France en titre, et le Stade Français sacré en 2015. Ce qui n'a jamais était possible au Pays Basque avec le Biarritz Olympique et l'Aviron Bayonnais pourrait donc se concrétiser à Paris.

Les fortunés présidents Jacky Lorenzetti et Thomas Savare ont pris tout le monde du rugby à contre-pied en lâchant simultanément la bombe lundi matin sur les sites des deux clubs et leurs réseaux sociaux. Convoqués lundi en fin de matinée, les joueurs du Stade Français ont été informés par leur futur ex-président en personne. Très remontés, certains auraient quitté la salle. Pascal Papé a préféré taire sa colère pour le moment.

Aujourd'hui ma tristesse est tellement grande que je ne préfère pas commenter !! Je communiquerai très prochainement. — Papé Pascal (@pascalpape) March 13, 2017

En fait, ce mariage n'est pas vécu comme une fusion, mais comme un rachat pur et simple du rival par le Racing. C'est ce que s'est amusé à souligner le Toulonnais Mourad Boudjellal, qui n'en manque pas une pour piquer ses adversaires. La conférence de presse commune donnée lundi après-midi par les deux présidents avait aussi pour vocation de tenter de rassurer les fans. "Nous voulons associer totalement nos supporters à la construction de ce projet" assure Savare. Pas sûr que le message soit bien passé. Et Lorenzetti d'adresser également un message aux joueurs "45 joueurs du côté de Paris, 45 joueurs du côté du Racing 92 devront faire 45 joueurs pour le nouveau club". Une perspective qui n'a pas tardé à faire réagir le Provale, l'union des joueurs de rugby professionnels.

Jacky Lorenzetti et Thomas Savare ont assuré que le nouveau club fonctionnerait avec "une présidence tournante tous les deux ans" et précisaient que "Laurent Travers et Laurent Labit dirigeront l'équipe qui naitra de la fusion". En attendant, une menace de grève aurait été lancée par plusieurs joueurs du club rose. Entre dégoût et moqueries, ce projet de fusion met le feu aux réseaux sociaux. Une pétition contre la fusion a d'ores et déjà été lancée par une supportrice très remontée.

Le nom du futur club n'a pas encore été trouvé

Cette déflagration va causer d'inévitables dégâts collatéraux, puisque la fusion sera(it) effective dès la saison prochaine. Y aura t-il un club repêché ou un barrage entre le 13e du Top14 et le vaincu de la finale d'accession de la Pro D2 ? C'est le FC Grenoble (dont certains joueurs seraient impliqués dans une affaire de viol présumé), ou l'Aviron Bayonnais, qui pourrait tirer les marrons du feu. Ce sera en tout cas à la Ligue Nationale de Rugby de trancher cette patate chaude.

La fusion des mascottes. pic.twitter.com/XYjVkhcMXM — Valeurs Du Rugby ®©™ (@ValeursDuRugby) March 13, 2017

La fusion ouvrirait la voie à un Top 12 - Eric De Cromières

Et si cette fusion ouvrait une voie royale à un futur Top 12 ? Nous avons posé fait réagir le président de l'ASM Clermont Auvergne. Dans un long entretien à écouter mardi (après le journal de 7 heures) sur France Bleu Pays d'Auvergne, Eric De Cromières n'a pas caché sa surprise initiale, avant de concéder qu'il se réjouissait d'une telle perspective. D'autant qu'elle pourrait permettre un resserrement de l'élite souhaité par les principaux pourvoyeurs d'internationaux. Le président clermontois met toutefois un bémol. Il faudra que les deux associations, qui régissent les clubs, se prononcent en faveur de la fusion. Ce qui n'avait pas été le cas la saison dernière au Pays Basque...

Autre réaction, celle de l'ancien 3eme ligne de l'ASM Clermont, Alexandre Audebert, qui a porté 13 saisons le maillot jaune et bleu. Parisien d'origine, formé au Racing, il se dit "abasourdi, choqué et un peu sur le cul" sur notre antenne. Avant de conclure : "C'est un tremblement de terre. On ne sait pas ce qui va se passer"...