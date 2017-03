Fusion Stade Français-Racing 92 : une seule équipe du Top 14 reléguée cette saison ?

L'annonce ce lundi de la fusion du Stade Français et du Racing 92 à partir de la saison prochaine rebat les cartes en Top 14 avec une place à pourvoir : une équipe va-t-elle être repêchée ou bien un match de barrage va-t-il être disputé à la fin de l'exercice en cours ?

La fusion surprise des deux clubs franciliens intéresse ses supporters... mais aussi les autres clubs. D'abord sportivement évidemment mais aussi d'un point de vue comptable. Car si le Stade Français et le Racing 92 ne forment plus qu'une seule et même entité, cela signifie qu'il reste un siège à pourvoir en Top 14 pour la saison 2017-2018.

Repêchage ou barrage ?

Selon L'Equipe, "La LNR (Ligue Nationale de Rugby, ndlr) réfléchit d'ores et déjà au format le plus loyal pour définir l'identité du club qui évoluera en première division la saison prochaine." Et deux pistes se dessinent : un repêchage ou un match de barrage à la fin de l'exercice en cours.

La première option signifie que que l'équipe qui terminera 13e et avant-dernière du classement (actuellement Grenoble) ne sera pas reléguée en Pro D2 la saison prochaine. Seule la lanterne rouge (actuellement Bayonne) descendra. La deuxième option mettrait plus de piment en fin de saison mais stresserait encore plus les supporters. A l'image du championnat de France de foot, un match de barrage serait disputé entre le 13e du Top 14 et le perdant de finale d''accession en Pro D2 (disputée le week-end du 20 mai).

Selon RMC, la première hypothèse tient aujourd'hui la corde car "une solution pourrait être trouvée dès mardi lors du comité directeur de la LNR. Il sera alors proposé que le 13e soit repêché en cas de fusion."

Seul scénario catastrophe qui mettrait les clubs franciliens et la LNR dans la panade : que le Stade Français mal en point (premier non relégable à ce jour) descende et ne soit pas dans la même division que le Racing 92 la saison prochaine. Mais cela est difficilement imaginable puisque le club parisien compte 13 points d'avance sur Grenoble et 18 sur Bayonne à six journées de la fin du championnat. Sans oublier un match de fin saison qui risque de faire parler : Stade français - Racing 92 lors de la 25e journée. Une rencontre qui pourrait permettre aux Ciel et Blanc d'accéder à la phase finale... ou aux Parisiens de définitivement se sauver.

