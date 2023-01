G. Cramont : "Nous les jeunes, et ceux qui ont moins de temps de jeu, on est prêt pour ce genre de moment"

Tu vas avoir un rôle important ces prochaines semaines avec la période des doublons ?

Oui, oui, je me sens prêt. On est préparé pour tout au long de la saison et nous, les jeunes ( et ceux qui ont un peu moins de temps de jeu - lorsqu'il y a des internationaux, on est prêt pour ce genre de moment et il nous tarde justement d'être sur le terrain et de de pouvoir jouer. Et essayer de faire de notre mieux pour gagner des matchs les uns après les autres.

Comment tu te sens derrière les deux talons de l'Equipe de France ?

C'est toujours un plus de pouvoir tout au long de l'année, se confronter à eux, notamment lors des exercices de mêlée, de touches, de maul et de pouvoir regarder leurs techniques, et tout leur potentiel tout au long de la saison. Et je m'inspire également aussi de de leurs performances afin d'être le meilleur possible.

Switcher entre les Espoirs et les pros, une tâche facile ?

Après, c'est plutôt naturel puisque honnêtement j'ai joué un match en espoir, je m'entraîne plus trop non plus en espoir. Je suis quasiment tout le temps avec les pros et du coup c'est vraiment une continuité de pouvoir jouer.

Ton objectif pour cette année ?

On est prêt pour ça. L'objectif, c'est de de gagner des matchs. Honnêtement, pendant les doublons, on connaît la difficulté à Toulouse depuis ces dernières années, mais on a un peu plus d'expérience que les années précédentes et on a vraiment la volonté de de gagner le plus de matchs possible cette année. Mais sans non plus manquer de respect aux adversaires, c'est vraiment jouer les matchs 100% et respecter le plan de jeu comme si l'international était là et jouer au maximum.

Réception de Montpellier dimanche (29 janvier), comment tu le sens ?

On sait que ça va être un match très compliqué parce que ils sont champions de France en titre. Ils ont une très belle équipe avec aussi des internationaux mais on sait qu'ils vont venir pour jouer un match compliqué et on sait que ce sera dur de gagner, mais on va tout faire pour en tout cas.

Jouer en Equipe de France, tu y penses ?

Comme tout joueur de rugby français, j'y pense en voyant les résultats de l'équipe de France, on a qu'une envie, c'est de porter le maillot. Mais bon après, honnêtement je vais pas du tout faire l'offense de penser ça, je vais travailler sur les points positifs et les points négatifs, mes points forts et mes points faibles et après on verra avec le temps. Mais dans un premier temps je me concentre sur Toulouse et faire des bonnes performances match après match.