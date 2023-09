Gabin Villière va-t-il retrouver sa place de titulaire dans le XV de France ?

Il ne faudra pas chercher Gabin Villiere au moment des hymnes nationaux, ce jeudi 21 septembre, parmi les titulaires du XV de France avant le match contre la Namibie. L'ailier né à Vire n’a pas été retenu par le sélectionneur pour débuter ce troisième match de poule de la Coupe du Monde. Titulaire contre la Nouvelle-Zélande puis contre l’Uruguay, le Normand subit-il une rétrogradation après des performances moins rayonnantes que d’habitude sous le maillot bleu ? Fanny Lechevestrier, journaliste spécialiste du rugby à Radio France, nous livre son analyse sur la situation de Gabin Villiere.

ⓘ Publicité

Fanny Lechevestrier : “Pour ne rien vous cacher, signe que le sujet a de l'importance au-delà de la Normandie, cela a été l'une des questions récurrentes de la semaine lors des différentes conférences de presse. Dès qu'il y avait un membre du staff tricolore, la question était posée. Cela a même un brin agacé Fabien Galthié. Mardi, il a repris un journaliste qui lui demandait si Gabin avait été tout simplement définitivement rétrogradé. Le sélectionneur a juste voulu parler d'émulation avec un jeune joueur : son concurrent Louis Bielle-Biarrey, qui est allé chercher le maillot, qui méritait de jouer ce soir. Laurent Labit, l'entraîneur de l'attaque, a pour sa part évoqué une alternance en fonction des temps de jeu et il affirme qu’il n'y a pas de classement établi entre Gabin et Louis”.

France Bleu Normandie : Gabin Villiere a été titulaire contre les All Blacks et contre l’Uruguay. Quel regard portez-vous sur son début de Coupe du monde ? Peut-on dire qu'il est un peu en deçà des attentes ?

Fanny Lechevestrier : "Je trouve que c'est une expression un peu difficile quand on connaît le joueur. Il est toujours irréprochable mentalement, toujours prêt à tout donner. Mais ce qui est clair, c'est qu'il n'est pas au niveau de ses performances de 2020 / 2021 avec les Bleus, c'était criant, notamment la semaine dernière face à l'Uruguay, avec des plusieurs sorties mal négociées, des mauvais choix, des courses moins tranchantes que ce qu'on lui connaît. Ce n'est pas le cabor décisif qu'on a connu ça, c'est clair. Après, ce n'est pas non plus très étonnant. Il ne faut pas oublier que cette année, il a enchaîné blessures et pépins physiques. Péroné, ligaments, la main. Il n'a quasiment pas joué avec Toulon, son club. Donc il faut qu'il puisse retrouver du rythme. C'est normal de ne pas le voir transcendant sur ces phases de poules”

France Bleu Normandie : Est-ce que notre unique Normand de niveau international peut retrouver ce niveau qui était le sien avant les blessures ?

Fanny Lechevestrier : "Le Virois, il a deux semaines pour travailler, retrouver des automatismes avant le match contre l'Italie qui sera le 6 octobre. Ça lui laisse un peu de temps. On sait qu'hier par exemple, comme tous les joueurs non retenus pour ce soir, il a eu vraiment un gros entraînement. C'est ce que nous a dit le manager Raphaël Ibanez. Gabin a besoin de retrouver du rythme, de la confiance. Donc ça va passer par des entraînements, des automatismes à travailler. Après, c'est vrai aussi que le jeune Louis Bielle-Biarrey semble marcher sur l'eau et ne se pose aucune question. Lui, il n'a pas de problème de confiance, il fonce. Le quinze de France a prévenu qu'il y aurait, sauf blessure, désormais plus de rotations. Peu de changements dans l'équipe. On peut aussi penser qu'en phase finale, les Bleus auront besoin de l'expérience de Gabin. De ses énormes qualités, notamment en défense. Donc pour moi, si Fabien Galthié a déjà quasiment toute son équipe en tête pour les quarts de finale, il reste une petite place pour le Virois”.