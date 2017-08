Gaëlle Mignot avant France - Irlande : "Notre point fort c'est l'envie de bien faire les choses"

Ce jeudi (20h45) les Bleues affrontent l'Irlande pour leur dernier match de poule de la coupe du monde de rugby féminin. L'objectif c'est la qualification en demi-finale mais la tâche ne sera pas aisée face aux tenantes du titre qui jouent en plus chez elle à Dublin.

À quelques heures du coup d'envoi de France-Irlande ce jeudi à 20h45, la Cubjacoise Gaëlle Mignot affiche sa confiance et sa détermination pour qualifier le XV de France en demi-finale de coupe du monde de rugby féminin.

Premières avec 10 points, soit deux de plus que le XV du Trèfle, la rencontre de ce jeudi soir s'annonce d'ores et déjà décisive pour la suite de la compétition. "On avait l'objectif au départ de prendre les matchs les uns après les autres. Là ça y est, il nous faut gagner ce troisième match. Notre point fort pour l'instant c'est la détermination, notre envie de bien faire, de respecter le plan de jeu. Mais cela va être difficile car les Irlandaises jouent à domicile. On sait qu'elles ont aussi une chance de jouer la demi-finale donc on s'attend à un gros duel" explique Gaëlle Mignot la capitaine du XV de France.

"On s'attend à un gros duel" Copier

Match en prime time sur France 2

C'est une première dans l'histoire du rugby féminin. Les joueuses du XV de France ont les honneurs du service public. Le match est retransmis en prime-time sur France 2 à 20h45. "C'est fabuleux, c'est une chance inouïe. On a travaillé pour y arriver et c'est super que l'on nous offre cette opportunité. Nous allons rester sur notre ligne de conduite en faisant le meilleur match possible" déclare la Périgourdine.