Gagnez le maillot officiel de l’UBB dédicacé par le joueur de votre choix !

A match exceptionnel, dispositif exceptionnel ! Pour la première fois de son histoire l’UBB est en demi-finale de la Champions Cup. France Bleu Gironde, radio officielle de l’UBB, donne la parole aux supporters toute la journée du vendredi 30 avril et vous propose de gagner un magnifique cadeau !

Un maillot dédicacé à gagner

Privés de stade depuis de trop longs mois, les supporters de l’UBB vont pouvoir donner de la voix pour encourager les hommes de Christophe Urios et gagner sur France Bleu Gironde le maillot officiel de l’UBB, dédicacé par le joueur de leur choix ! Rendez-vous pour jouer en direct, vendredi 30 avril à 8h50, 10h50 et 16h30. Un grand tirage au sort désignera le nom du gagnant du maillot à 17h50. Pour participer, un seul numéro : le 05.56.19.10.10.

Journée spéciale !

Vendredi, dès 6h00, réveillez-vous avec Dominique Bourdot, crampons aux pieds, pour une matinale 100% locale et 100% rugby. Invités, micro-trottoir, et vos appels en direct dans « Votre avis nous intéresse » entre 8h15 et 8h30 : Croyez-vous à une victoire de l’UBB face à Toulouse ? A partir de 9h00, retrouvez « Elle est pour qui la finale » ? Les journalistes de France Bleu Gironde et France Bleu Occitanie s’affrontent en direct aux côtés de Marie Ottoz. Et dès 18h00, ne ratez pas votre « 100% rugby », animé par Philippe Vigier et ses invités.

Match en direct

Samedi 1 mai, tous avec l’UBB ! Suivez cette demi-finale Toulouse-UBB en direct. Avant-match, histoire de faire monter la pression, avec Julien de Jong dès 15h00. Coup d’envoi à 16h00 depuis le stade Ernest Wallon à Toulouse et match à suivre en direct et en intégralité avec les commentaires d’Arnaud Carré. Allez l’UBB !