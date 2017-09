"Garder la tête froide" après la victoire écrasante de Toulouse dans le clasico

Il n'y a pas eu photo. Les Toulousains ont écrasé les Parisiens dans le clasico Stade Toulousain Stade Français à Ernest Wallon. Victoire 53 à 17, bonus offensif à la clé pour les hommes d'Ugo Mola.

Voilà peut-être le match référence qu'il fallait au début de saison des Toulousains. Un match quasi à sens unique, si ce n'est le trou d'air connu par les coéquipier de Yoann Maestri en début de seconde période, là où ils ont encaissé leur seul essai.

Toulouse a marqué 7 essais, par Cheslin Kolbe (14') Thomas Ramos (24' et 75'), Antoine Dupont (62') Gaël Fickou (70') et Maxime Médard (78'). Un festival offensif auquel les Parisiens ont largement contribué. Le Stade Français a perdu plus de 20 ballons au contact et a proposé une défense en mode porte ouverte. Les Toulousains ne se sont pas fait prier pour en profiter.

"Nous on est là pour mettre la glace sur la tête pour pas s'emballer", tempère le manager Ugo Mola après le match avant de poursuivre : "Je crois qu'il faut relativiser l’opposition du Stade Français qui avait un petit peu fait tourner son effectif pour ne pas prendre de risque sur certains de leurs postes. Il y a bien évidemment beaucoup de choses positives mais il faut être en mesure de garder la tête froide pour les jours où on aura une opposition plus costaud."

"Sachez que tout le monde aura sa vessie de glace sur la tête dès demain matin"

Antoine Dupont déjà le chouchou d'Ernest Wallon

Antoine Dupont quel phénomène — Lonesome Cowboy (@AlexMcCd) September 16, 2017

Le demi de mêlée Antoine Dupont, pour sa première à Ernest Wallon, a encore réalisé une prestation aboutie. On va en entendre parler. Il a été remplacé à l'heure de jeu, juste après son essai. L'ancien Castrais est sortie de la pelouse avec une standing ovation des supporters. "Ils ont été sympa avec moi, ça fait toujours plaisir d'entendre ça", a réagit tout en retenue Antoine Dupont, " c'est sûr que c'est une jolie première pour moi, on prend 5 points et ont fait un match complet. je me sens assez bien mais je pense que j'ai encore besoin de quelques match pour m'habituer à mes coéquipiers. Je pense que ça ne se fait pas en deux matchs".