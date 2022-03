Gauthier Minguillon, ce Girondin qui va jouer la Coupe du monde de rugby... avec l'Espagne

Né à Bruges, ex-joueur de l'UBB, de Salles et de Langon, Gauthier Minguillon (28 ans) est un pur produit du rugby girondin. Et pourtant, c'est avec le maillot de l'équipe d'Espagne qu'il s'est qualifié, ce dimanche, pour la Coupe du monde. Récit d'un week-end historique et d'un parcours pas banal.

Petit gabarit, numéro 11 dans le dos, casque rouge sur la tête, et qui s'apprête à jouer la Coupe du monde de rugby. Non, on ne vous parle pas de l'ailier français Gabin Villière, mais de Gauthier Minguillon. Ou plutôt de Gauthier Minguillón, avec l'accent, comme on l'écrit de l'autre côté des Pyrénées. Parce que oui, celui qui est né en Gironde, à Bruges, il y a 28 ans, joue pour l'équipe d'Espagne. Et avec elle, il vient de se qualifier pour la Coupe du monde 2023 en France, grâce à une victoire contre le Portugal (33-28) ce dimanche.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les Espagnols sont ainsi assurés de terminer à la deuxième place du Tournoi des Six Nations B, ce à quoi Minguillon a grandement participé, inscrivant trois essais en quatre matchs. "Ca va être le moment le plus kiffant de ma carrière", savoure-il ce lundi.

Mais alors, comment s'est-il retrouvé là ? Pour comprendre, il faut remonter dix ans en arrière. Après des débuts de rugbyman dans le Sud-Gironde, à Salles, Minguillon joue alors chez les espoirs de l'Union Bordeaux-Bègles, génération Baptiste Serin - qui lui a envoyé un texto dimanche. C'est alors qu'il reçoit un message de l'autre côté des Pyrénées. Avec son père franco-espagnol et son niveau "scolaire" dans la langue de Cervantès, le jeune homme de 18 ans est appelé pour la première fois pour jouer avec le XV del León.

Deux matchs au programme à Bordeaux

Dix ans plus tard, celui qui évolue dans le club d'Aurillac, en Pro D2 se retrouve donc à la Coupe du monde, après une victoire devant 13 000 spectateurs. Un symbole d'un intérêt croissant pour le ballon ovale en Espagne, selon lui. "L'Espagne n'est pas un pays de rugby, mais c'est un pays de sport. On a beaucoup de public, ça fait la une des journaux sportifs aujourd'hui [lundi]".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Contre l'Irlande et l'Afrique du Sud

Et la cerise sur le gâteau pour le Bordelais, c'est que l'Espagne jouera deux de ses matchs au Matmut Atlantique, en septembre 2023. Et pas n'importe lesquels : ceux face au champion du monde en titre, l'Afrique du Sud, et contre l'Irlande, encore en lice pour remporter le Tournoi des Six Nations. "Je n'aime pas cette expression, normalement... Mais c'était écrit", ne réalise toujours pas Minguillon. Ses proches sont "comme des dingues" depuis dimanche, à l'idée de voir le Bordelais faire face au Sud-Africain Cheslin Kolbe, le dimanche 17 septembre à 15 heures.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des matchs face à l'Irlande et l'Afrique du Sud à Bordeaux, mais aussi contre l'Ecosse et un qualifié à déterminer (probablement le Tonga) à Lille dans lesquels l'Espagne tentera surtout de faire bonne figure, pour sa deuxième participation à une Coupe du monde, après celle de 1999, et de "profiter de l'évènement". Même si, sur la lancée de la qualification, l'ailier girondin l'assure : "on peut faire bonne figure contre n'importe qui".