XV de France : "génial mais inattendu", le père d'Ethan Dumortier heureux de la première sélection de son fils

Il y aura deux Isérois sur la pelouse du stade Olympique de Rome dimanche lors du Match entre l'Italie et le France du Tournoi des Six-Nations. Ange Capuozzo , coté italien, et Ethan Dumortier, chez les Bleus. Pour l'arrière italien originaire de Pont de Claix c'était attendu tant il a changé le jeu de la Squadra Azurra depuis sa première sélection il y a un an, en revanche pour l'ailier Nord-isérois de l'Équipe de France, c'était moins gagné il y a quelques mois.

Issu d'une famille de basketteurs, avec un père entraîneur et une maman ancienne internationale junior, Ethan Dumortier a grandit dans le village de Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu à coté de Crémieux. Mais lui choisit le rugby qu'il débute à Saint-Savin (comme deux autres internationaux, Julien Bonnaire et Marc Cécillon). Ethan Dumortier passe par le centre de formation du CSBJ, c'est là que Lyon le repère et l'engage.

Champion du monde des moins de 20 ans en 2019, il est actuellement le meilleur marqueur du Top 14 (8 essais en 11 matchs) et avait déjà été appelé en équipe de France, mais sans jouer, lors de la tournée d'automne. Cette fois il bénéficie du forfait de Gabin Villière et vivra donc sa première sélection à quelques mois seulement de la coupe du Monde une grande joie pour son père Jimmy Dumortier : "Ravi pour lui. C'est évidemment une étape géniale pour lui de connaître une sélection avec l'équipe de France. Qu'est ce qu'il y a de mieux ? Il a bossé pour mais il faut avoir conscience aussi qu'il faut que tout soit aligné pour avoir la chance d'arriver à accrocher une sélection surtout en ce moment avec la qualité, le niveau de cette équipe de France. On n'avait jamais imaginé ça, même depuis qu'il évolue avec l'équipe pro du LOU. C'est génial, mais c'est quand même assez inattendu."

Jimmy Dumortier qui exceptionnellement ne sera donc pas sur le banc de l'équipe féminine qu'il entraine en Nationale 2 de basket samedi. Il sera en route pour Rome et la première chez les Bleus de son fils.