La Section Paloise et Geoffrey Lanne-Petit convoqués par la commission de discipline de la Challenge Cup

Ce lundi soir, l'EPCR, organisateur de la Challenge Cup, a publié le bulletin des audiences disciplinaires à venir. On y apprend que l'institution entend revenir à nouveau sur les évènements de la fin de match houleuse entre la Section Paloise et les Cheetahs, suite auxquels le manager du club, Sébastien Piqueronies, a déjà écopé de 10 semaines de suspension (peine qu'il est toujours en train de purger). Cette fois, Geoffrey Lanne-Petit est convoqué dès ce mardi 17 janvier devant "une commission de discipline indépendante" pour répondre "d'inconduite". Il est reproché à l'entraîneur de l'attaque des Vert et Blanc d'avoir : "insulté l’arbitre assistante Hollie Davidson après la fin du match" lors du 1ère journée. La plainte vise également le club puisque le communiqué ajoute : "des joueurs non identifiés de la Section Paloise ou des personnes liées au club sont soupçonnés d’avoir commis des infractions au règlement disciplinaire de l’EPCR en ayant harcelé les officiels de match après leur sortie du terrain."

