George Tilsley jouera à l'USAP la saison prochaine

Perpignan

Christian Lanta l'a officialisé lors de la grande soirée de l'USAP. L'ailier de Bordeaux, ex agenais également, a signé avec l'USAP pour la saison prochaine.

Geroge Tilsley a joué onze matchs à Bordeaux cette saison pour deux essais marqués.

L'USAP a déjà recruté les ouvreurs/arrières Quentin Etienne et Thibauld Suchier et le troisième ligne Piula Faasalele. "Probablement deux autres recrues seront annoncées plus tard", a précisé Christian Lanta.