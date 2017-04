Gers : le FC Auch dépose le bilan

L'annonce a été faite lundi soir sur le site internet du club. Le conseil d'administration dépose le bilan à cause d'un trou financier de 600 000 euros.

On s'en doutait, et la nouvelle a été confirmée lundi soir, sur le site internet du FC Auch Gers : le club de fédérale 1 de rugby dépose le bilan à cause d'un trou financier de 600 000 euros. Criblé de dettes, le conseil d'administration n'a pas eu le choix et se retire donc du secteur professionnel.

Le Président du club, Clément Langlois, explique dans un communiqué que "cette décision a été très difficile à prendre, mais c'est la seule qui peut permettre de pérenniser le FC Auch Gers".

Communiqué officiel:



Le club dépose le bilan. Décision difficile à prendre mais qui peut permettre de pérenniser le club. — FC Auch Gers (@FCAuchGers) April 3, 2017

Après cette annonce, les supporters sont dépités, comme Claudine, la présidente du club des supporters de Auch : "Il y a beaucoup d'émotion (...) ça m'a fait énormément de peine car c'est un club mythique".

Le FC Auch Gers est effectivement un club historique du rugby français. Il a remporté deux titres de champion de France de Pro D2 et un bouclier européen (2005). Il a du faire face plusieurs fois à des problèmes financiers. On ne sait pas encore à quel niveau amateur le club gersois jouera la saison prochaine.