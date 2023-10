Gilbert, le ballon officiel de la Coupe du monde de rugby, rebondit à La Ciotat

Le monde entier va avoir les yeux rivés sur lui jusqu’au 29 octobre ! C’est un des stars de cette Coupe du monde de rugby 2023 : le ballon ovale, né en Angleterre en 1883 grâce à William Gilbert, cordonnier dans la ville de Rugby (l'histoire du ballon ovale est à écouter ci-dessous).

ⓘ Publicité

Deux-cents ans plus tard, la marque Gilbert est toujours leader sur le marché du ballon et sa filiale française est basée en Provence... à La Ciotat ! A sa tête depuis 2009 : Laurent Gaya, un Corso-Marseillais de 55 ans, passionné par son travail et fier du travail accompli par ses équipes pour ce Mondial !

La compétition vient à peine de commencer que les résultats 2023 de Gilbert France s’annoncent déjà exceptionnels : plus d'un million de ballons ( du plus petit à la réplique officielle) devraient être vendus pendant cette Coupe du monde. Si le ballon de caoutchouc, issus de 5 brevets techniques, pèse entre 475 et 495 grammes, le chiffre d’affaires de la filiale française va faire pencher la balance du bon côté cette année : le chiffre d'affaires devrait atteindre les 10 millions d’euros, contre 5-6 millions les autres années

Des commandes de 200.000 ballons pour certains sponsors

"Le ballon est le produit le plus vendu dans le monde du rugby. C'est vrai que nous sommes aussi les seuls ou presque sur le marché car les grandes marques de sport n'ont pas investi le milieu du rugby. Mais ces résultats sont aussi bien-sûr le fruit du travail de mes deux commerciaux et de moi-même. C'est grâce à tout l'investissement que nous avons mis au quotidien pour démarcher des entreprises et aller chercher des contrats, notamment auprès des sponsors de cette Coupe du monde. Je les remercie d'ailleurs car tous les sponsors ont passé commande : 200 ballons pour certains et jusqu'à 200.000 ballons pour Total Énergie !" détaille Laurent Gaya.

De son côté World Rugby, organisateur de la Coupe du monde, a commandé 1440 ballons officiels pour les matchs : "Ce sont des produits rares où apparaissent la date, le stade et l'affiche du match. Il y en a 30 par match : 10 pour l'échauffement de chaque équipe et 10 pour les 80 minutes de jeu" poursuit le directeur.

loading

Gilbert France espère maintenant que cette Coupe du monde 2023 permettra au rugby de se développer aux quatre coins de la France et du monde : "Aujourd'hui, le rugby est un sport régional. En France, il est présent chez nous dans le Sud-Est, dans le Sud-Ouest et en région parisienne et souvent absent ailleurs. Et c'est pareil à l'échelle de la planète. Le rugby est très populaire en Nouvelle-Zélande mais il n'y a que 8 millions d'habitants. En Australie, il n'est pas le sport principal. Et dans les pays à forte densité de population comme la Chine, l'Inde ou le Pakistan, le rugby est inexistant. Nous avons donc une belle marge de progression"

Gilbert est d'ailleurs en train de finaliser les contrats pour devenir, une nouvelle fois, le partenaire ballon des prochaines Coupes du monde : en 2027 en Australie et en 2031 aux États-Unis.

loading