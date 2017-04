Gonzalo Quesada au Biarritz Olympique: "il va nous apporter sa dynamique, sa clairvoyance"

INTERVIEW - NICOLAS BRUSQUE : à la veille d'une semaine cruciale pour son équipe, avec un véritable quart de finale à jouer dimanche à Mont de Marsan (14h15), le président du BOPB s'exprime sur l'arrivée de Gonzalo Quesada l'an prochain, en tant que directeur sportif.

L'arrivée de Gonzalo Quesada, c'est un grand coup sur le marché des transferts pour le BO ?

Nicolas Brusque: C'est vrai que c'était pour nous quelque chose de très important pour consolider le staff sportif. Non seulement il va nous apporter toute sa dynamique, sa clairvoyance et l'historique de ce personnage, parce que même si c'est un jeune manager, il a beaucoup d'expérience et je pense que c'est ce qui nous permettra de gravir une marche et de voir l'excellence. Et l'excellence je pense que c'est ce qu'il arrive à réaliser avec le Stade Français.

Il arrive tout seul Gonzalo Quesada ou il vient avec son staff ?

Nicolas Brusque: Aujourd'hui il arrive simplement pour consolider le staff, maintenant il va y avoir des discussions pour savoir comment on va fonctionner, mais je ne vous cache pas que lui il a déjà son idée derrière la tête et qu'il est en train de mettre en place tout ça. On a une saison a terminer d'un côté comme de l'autre, et toutes ces discussions prendront forme une fois la saison terminée.

Vous n'avez pas l'impression que ça peut perturber le staff, les joueurs, avant un RDV décisif dimanche à Mont de Marsan?

Nicolas Brusque: Je pense que ça a une influence bénéfique sur le groupe. D'avoir un personnage comme Gonzalo au sein de notre club, ça va nous permettre de franchir des étapes. Les joueurs, le groupe et le club en sont conscients. C'est un plus. C'est pas simplement quelque chose qui va perturber le groupe. Ça a été annoncé au niveau du staff et ça a été bien accepté. Maintenant il y a un gros travail à faire, on a peu de temps, mais il y a l'intersaison pour se mettre en place. Et je pense que d'avoir pu faire venir Gonzalo au BO par rapport au projet de ce club, je pense que ça a une grosse force d'impact par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place. Faire venir un homme comme Gonzalo, c'est pas simplement lui dire "viens tu vas t'amuser", c'est aussi derrière lui amener des garanties sur le développement du club.

Pourquoi avoir jeté votre dévolu sur lui plutôt que sur un autre entraineur?

Nicolas Brusque: C'est un peu la loi du marché... Je suis quelqu'un d'optimiste, je me dis que les rencontres font le bonheur des uns et des autres. Le rugby, c'est des histoires humaines. C'est quelqu'un que je connaissais pour avoir joué contre lui au niveau national et international. Je ne m'étais jamais focalisé sur lui en tant qu'homme, entraîneur ou manager. J'ai regardé justement la façon dont il était installé à ce poste là, et tout simplement, c'est à force de travail. Je pense que c'est aussi quelque chose qui va nous apporter, qui va nous montrer ce qu'il faut accomplir pour faire partie des grands. Gonzalo a été un grand joueur, un grand buteur, mais maintenant c'est un grand manager, mais tout ça s'acquiert grâce au travail. Je pense qu'il va nous montrer la voie dans ce sens là.