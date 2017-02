Grâce aux Gazelles de Dijon les jeunes filles peuvent jouer au rugby à haut-niveau!

"Le sport féminin est-il sous médiatisé?" C'est la question du jour de ce vendredi 10 février sur France Bleu Bourgogne. Pour illustrer cette thématique nous sommes allés à la rencontre de Fanny Calonge. Trois fois championne de France avec les Gazelles, le club de rugby féminin de Dijon.

Son nom ne vous dit sûrement pas grand chose. Et pourtant la logique voudrait que cette ancienne joueuse de rugby du club féminin des Gazelles de Dijon -club leader de son championnat de Fédérale 2- soit une personnalité reconnue du sport Dijonnais. En témoigne sa très riche carrière ponctuée de 3 titres de championnes de France, en 3e division en 2002-2003; en 2e division en 2004-2005 et en 1ère division Elite B en 2007-2008! A 34 ans Fanny Calonge, qui a été l'une des pionnières du rugby féminin sur Dijon, a pris sa retraite sportive il y a deux ans. Elle est désormais dans l'encadrement du club des Gazelles dont elle est devenue la vice-présidente.

L'un des titres de championne de France des Gazelles - Inconnu

Fanny Calonge, ne sait pas expliquer pourquoi le rugby féminin est un sport qui intéresse peu le grand public, alors que l'équipe de France féminine est une véritable locomotive. Les Bleues ont en effet remporté le Grand Chelem dans le Tournoi des VI Nations 2016.

"C'est vrai qu'avec l'émergence de l'équipe de France féminine on en parle davantage, mais on en parle encore peu par rapport au rugby masculin" -Fanny Calonge

"La fédérale 2 au niveau masculin est bien plus médiatisée que notre championnat, peut-être que notre rugby n'est pas encore entré dans les moeurs?" -Tifanny Drain, deuxième ligne aux Gazelles

Tifanny Drain, deuxième ligne du club des Gazelles et étudiante en pharmacie © Radio France - Thomas Nougaillon

12 000 licenciées chez les filles, 265 000 chez les garçons

Les filles du rugby sont amatrices jusqu'au bout des ongles. Qu'elles portent les couleurs des Gazelles ou le maillot du XV de France. Toutes ont un travail à côté et à de très rares exceptions ne touchent pas d'argent. Les choses sont elles en train de changer tout doucement? En tout cas à chacun de leur match à domicile les Gazelles de Fanny Calonge et de Tifanny Drain attirent environ 2 à 300 spectacteurs. Cela peut paraître peu mais c'est beaucoup plus qu'il y a quelques années. Le rugby féminin, une pratique encore un peu confidentielle en France il y a 12 000 joueuses licenciées, contre 265 000 chez les hommes.

Allez voir les Gazelles!

