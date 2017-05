Granville : Du monde à l'entraînement du XV de France

Granville accueille en ce moment l'équipe de France de rugby qui prépare sa tournée en Afrique du Sud en juin. Le seul entraînement en public s'est déroulé ce lundi après-midi, et il a attiré un millier de spectateurs.

En tribune, les 250 enfants venus des clubs de rugby de Granville, Saint-Lô ou Cherbourg ont les yeux qui brillent. Devant eux, sur le terrain de rugby de la Cité des Sports de Granville, s'entraînent leurs idoles : Gaël Fikou, Yoann Maestri, François Trinh-Duc ou encore Baptiste Serin.

C'est la première fois que le XV de France débarque dans la Manche. Les Bleus se préparent à leur tournée en Afrique du Sud du mois de juin, et ils ont choisi d'effectuer leur stage de préparation de quatre jours à Granville. Et ils ont décidé d'ouvrir au public l'un de leurs entraînements au public. Ce lundi après-midi, près d'un millier de spectateurs se sont pressés autour du terrain pour admirer l'équipe de France. Même si l'entraînement a été bien plus court qu'annoncé, une petite heure au lieu de deux, le spectacle a été apprécié.

"Ils ont une forme physique incroyable"

L'entraînement se termine par une séance dédicaces, ici avec le trois-quarts centre Gaël Fikou © Radio France - Maëlle Robert

"Ils sont immenses", "des tas de muscles", "ils ont une forme physique incroyable" : le gabarit des professionnels impressionne les plus jeunes, et pas seulement. "Nous aussi, on est ravi de les voir en vrai", sourit l'un des entraîneurs du club de rugby de Saint-Lô, qui en profite pour montrer à ses élèves que les Bleus sont disciplinés et appliqués à l'entraînement.

Dans le public, il y a aussi des familles. David, Granvillais a souhaité emmener son fils : "C'est pour lui transmettre les valeurs du rugby : l'esprit d'équipe, le collectif, et puis la notion d'effort".

Après la venue de Bernard Laporte dans la manche fin mars, tous les passionnés et les directions des clubs de rugby espèrent que ce passage de l'équipe de France permettra de contribuer à faire connaître ce sport, dans une terre loin d'être acquise au ballon ovale.