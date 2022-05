Stade Rochelais : Grégory Alldritt sacré joueur européen de l'année ?

Comme la saison dernière, le troisième international rochelais fait partie des joueurs plébiscités à l'issue d'une présélection effectuée par le public et un jury d'experts. Le capitaine des Maritimes est en lice avec trois joueurs du Leinster et le Toulousain Antoine Dupont, tenant du titre.

A quelques jours de la finale de la Champions Cup à Marseille, le Leinster Rugby et le Stade Rochelais dominent sans surprise la prestigieuse liste des prétendants au titre de Joueur Européen de l’Année 2022. En fait, c'est un duel franco-irlandais que vont devoir arbitrer les fans de rugby. La liste initiale des quinze nommés a été réduite à cinq grâce à une combinaison de l’avis d’un jury d’experts (*) et de près de 20. 000 votes du public.

Le Leinster est représenté par trois candidats. Les troisièmes lignes Caelan Doris et Josh van der Flier ainsi que l’ailier James Lowe. Ce dernier a besoin d’inscrire un essai pour atteindre le record établi dans le tournoi par Chris Ashton, à savoir un total de 11 essais en une saison de Champions Cup.

Un match France-Irlande

Les deux autres postulants sont donc Français. Il s'agit du demi de mêlée du Stade Toulousain, Antoine Dupont, lauréat en 2021, et battu par les Irlandais en demi-finale. Le second international tricolore en compétition, et vainqueur du Grand Chelem, n'est autre que de son ami rochelais Grégory Alldritt. Le capitaine jaune et noir est sélectionné pour la deuxième année consécutive.

Le nom de Grégory Alldritt revient très régulièrement lorsqu'il s'agit d'honorer un joueur international. Le Rochelais était aussi en lice pour l'élection du meilleur joueur du tournoi des Six Nations 2022. Distinction finalement attribuée à ... Antoine Dupont.

Dans les pas d'O'Gara ?

Nul doute que le titre du Joueur Européen de l’Année 2022 pour Alldritt rendrait fier son manager Ronan O'Gara. L'irlandais a reçu cette distinction en 2010 avec le maillot du Munster Rugby. Il a même été sacré meilleur joueur des 15 premières années des Coupes d’Europe !

Les fans peuvent VOTER ICI pour désigner le vainqueur de l’édition 2022 qui sera révélé à l’issue de la finale de la Champions Cup le samedi 28 mai au Stade Vélodrome à Marseille. Il se verra remettre le Trophée commémoratif Anthony Foley.

Une finale qui opposera le Stade Rochelais, vainqueur du Racing 92 dimanche à Lens, aux Irlandais du Leinster impressionnants tombeurs de Toulouse la veille. C'est le Toulousain Antoine Dupont qui avait été plébiscité la saison dernière.

Liste des cinq candidats

Grégory ALLDRITT (Stade Rochelais)

Caelan DORIS (Leinster Rugby)

Antoine DUPONT (Stade Toulousain)

James LOWE (Leinster Rugby)

Josh VAN DER FLIER (Leinster Rugby)

(*) Jury d’experts : Erik Bonneval (beIN SPORTS), Bryan Habana (double vainqueur de la Champions Cup), Lee McKenzie (Channel 4), Alan Quinlan (double vainqueur de la Champions Cup / Virgin Media) et Dimitri Yachvili (vainqueur de l’EPCR Challenge Cup / France Télévisions)

Précédents lauréats

- 2021 : Antoine Dupont (Stade Toulousain)

- 2020 : Sam Simmonds (Exeter Chiefs)

- 2019 : Alex Goode (Saracens)

- 2018 : Leone Nakarawa (Racing 92)

- 2017 : Owen Farrell (Saracens)

- 2016 : Maro Itoje (Saracens)

- 2015 : Nick Abendanon (ASM Clermont Auvergne)

- 2014 : Steffon Armitage (RC Toulon)

- 2013 : Jonny Wilkinson (RC Toulon)

- 2012 : Rob Kearney (Leinster Rugby)

- 2011 : Sean O'Brien (Leinster Rugby)

- 2010 : Ronan O'Gara (Munster Rugby – meilleur joueur des 15 premières années des Coupes d’Europe)