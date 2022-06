Stade Rochelais : "On fait enfin partie des grands clubs", le capitaine Grégory Alldritt

Vainqueur du Tournoi des six Nations avec un Grand Chelem et de la Champions Cup, le capitaine du Stade Rochelais a vécu une année historique à plus d'un titre. Grégory Alldritt a fait une pause dans ses vacances pour confier sa fierté et ses ambitions à France Bleu La Rochelle.

Comme ses copains rochelais du XV de France, Uini Atonio et Jonathan Danty, Grégory Alldritt ne sera pas du voyage au Japon au mois de juillet. le capitaine des Maritimes a été exempté de tournée internationale. Besoin de souffler et de faire un break bien mérité, même si le Gersois de naissance aurait aimé prolonger sa saison jusqu'à vendredi prochain au Stade de France. Mais l'élimination en match de barrage à Toulouse en Top 14 ne doit surtout pas ternir la saison XXL du troisième ligne international. Elle est tout simplement exceptionnelle et historique.

Les Bleus ont remporté le Tournoi des six Nations 2022 avec un Grand Chelem à la clé et le Stade Rochelais a décroché le premier trophée majeur de son histoire : la Champions Cup. De passage à France Bleu La Rochelle ce mardi, Grégory Alldritt a confié sa fierté et ses ambitions futures en club comme en sélection. Dans un coin de sa tête : le Bouclier de Brennus, puis la Coupe du Monde en France en 2023.

Champion d'Europe

La saison est terminée. Vous réalisez enfin que 2022 a été une année complètement dingue ?

Petit à petit, on en prend la mesure. Déjà, je pense que chacun s'est bien rendu compte sur le port, quand on a vu cette foule et cette ferveur immense, ça été un moment chargé en émotions. Je pense que ça restera gravé en nous toute notre vie. J'espère bien sûr qu'il y en aura d'autres. Moi, personnellement, ce qui me fait me prendre conscience de tout ça, c'est quand je me dis qu'il y a uniquement quatre clubs français qui ont remporté cette compétition. On fait enfin partie des grands clubs.

Le Grand Chelem

2022, c'est une Champions Cup et un Grand Chelem. C'est une saison de rêve pour vous ?

Il manque un Brennus, mais il faut bien qu'il en reste à faire pour les saisons à venir. Le Tournoi, ça a été aussi un moment chargé en émotions. C'est un titre qui était attendu par tout le monde depuis 12 ans. Pouvoir enfin gagner ce tournoi de nouveau, c'était quelque chose de formidable, surtout que les derniers à le faire, je les regardais à la télé, j'avais 13 ans, et j'étais complètement fan, donc d'être les suivants à faire ça, je ne réalise même pas encore.

Les joies sont comparables ?

Elles sont différentes. Il y a beaucoup d'émotions dans les deux, il y a beaucoup de joie. C'est quelque chose d'énorme. Si la question, c'est de choisir, c'est impossible. Le lien des deux, c'est qu'il y avait un titre qui était attendu depuis 12 ans pour l'équipe de France. Et pour le Stade Rochelais, on attendait le premier titre majeur, donc il y a eu cette ressemblance qui a fait que les deux étaient magnifiques.

Grégory Alldritt réalise le Grand Chelem 2022 avec le XV de France © AFP - Yoann Camberfort / Marti Media / DPPI

Fièvre jaune

Vous mesurez que la ville de La Rochelle et bien au-delà vibre à l'unisson pour son équipe ?

Oui, c'est unique. On le disait souvent en début de saison avec les joueurs. Ce qui est beau dans ce club, c'est qu'on joue pour pour 800 partenaires, pour une ville, un département, une région. Et on n'a pas cette sensation de jouer pour un mécène. Donc quand on dit que ce titre de Coupe d'Europe n'est pas pour 23 joueurs, mais bien pour toute une région, on le pense vraiment.

Saison 2022-2023

Vous avez prolongé jusqu'en 2026 au Stade Rochelais. Il y a le Brennus et la Coupe du monde à aller chercher en 2023 ?

Je pense que le pire serait d'être sur les deux tableaux non stop. Je pense qu'il faut se concentrer sur les échéances. D'abord un début de saison avec le Stade Rochelais réussi, ce qui me permettrait de faire peut être une bonne tournée avec l'équipe de France et ainsi de suite jusqu'à arriver à la Coupe du monde. Mais jouer avec La Rochelle en pensant à la Coupe du monde, je pense que c'est la pire des erreurs.

Un dernier message pour les auditeurs et les supporters avant de partir en vacances ?

Bien sûr. Déjà je veux les remercier pour toute cette saison folle et leur donner rendez-vous pour la saison prochaine. Parce que je vais parler au nom de tous joueurs et du club aussi. On a eu le goût de la victoire et maintenant on veut plus.