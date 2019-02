Grégory Alldritt, seul Rochelais dans le XV de France

La Rochelle, France

Il n'y a plus qu'un seul Rochelais au sein de l'équipe de France de rugby. Et il est sur le banc des remplaçants : Grégory Alldritt est le seul à figurer dans la composition du XV de France révélée ce mardi matin, pour le match du Tournoi des Six-Nations de samedi contre l'Ecosse.

Le sélectionneur Jacques Brunel a apporté beaucoup de changements, après la défaite cinglante face au Pays de Galles et surtout la débâcle en Angleterre. Deux Rochelais en font les frais : Pierre Bourgarit et Geoffrey Doumayrou ne sont même plus sur le banc des remplaçants. Uini Atonio, de son côté, était déjà forfait pour blessure. Et Dany Priso s'est lui aussi blessé, face à l'Angleterre.

Ne reste donc que le 3e ligne Grégory Aldritt, 21 ans, l'un des jeunes joueurs sur lesquels le sélectionneur Jacques Brunel veut s'appuyer pour renouveler cette équipe de France en très grande difficulté. Jacques Brunel qui a aussi décidé de changer de charnière pour samedi, avec là encore deux jeunes joueurs : les demis toulousains Antoine Dupont et Romain Ntamack, à la place de Morgan Parra et Camille Lopez, qui sont loin d'avoir donnés satisfaction.