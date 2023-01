Grégory Lamboley intègre la bande de 100% rugby sur France Bleu Occitanie

France Bleu Occitanie est très fier de vous présenter un nouveau venu dans la bande de la matinale et dans sa team rugby. Grégory Lamboley intègre la bande de 100% rugby qui, tous les matins après le journal de 8h30, vous dit tout sur les "Rouge et Noir" et sur du monde de l'Ovalie

Grégory Lamboley, bobol pour tous les fans, a joué pendant 17 ans avec les "Rouge et Noir", de 2000 à 2017. Il a connu les années folles du Stade Toulousain. Il suffit de regarder son palmarès pour s'en convaincre : trois titres de champion de France (en 2008, 2011, 2012) et trois coupes d’Europe (en 2003, 2005, 2010). Grégory Lamboley c'est aussi une histoire avec les Bleus. Grégory Lamboley a aussi 14 sélections en équipe de France notamment en 2005. Et aujourd'hui, le Toulousain a toujours un pied dans le monde du rugby notamment en tant qu'entraineur des U12 du stade.

Mais Grégory Lamboley qui a raccroché les crampons en 2018 ( après un détour par La Rochelle), a désormais plein d'autres cordes à son acte : du paddel, une société dans l'immobilier, un pied dans le marketing sportif et surtout un regard très aiguisé et personnel sur le monde l'ovalie bref une recrue parfaite pour 100% Rugby.

Grégory Lamboley, un très grand nom du Stade Toulousain qui intègre la bande de 100% rugby vous connaissez déjà notamment Phillipe Bapt, Omar Hassan, Philippe Gleyze, Romain Amalric ou Clémence Rière notamment.