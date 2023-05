Grégory Patat (Aviron Bayonnais) après la victoire contre Clermont : "L'ASM n'a pas su nous tuer"

La série se poursuit. Douzième victoire à Jean Dauger pour l' Aviron Bayonnais , venu à bout de Clermont après la sirène grâce à une ultime pénalité de Camille Lopez (21-18) , à l'occasion de la 25e journée de Top 14 . Retrouvez les réactions du manager Grégory Patat et du centre Yann David.

Grégory Patat : "Un match plus que moribond. On a eu des difficultés à mettre à mal cette équipe de Clermont. Ça manquait d'intensité sur les collisions, ça manquait de fraîcheur, ça manquait de beaucoup de choses. Clermont était venu pour gagner, avec l'ambition d'occuper le territoire, de mettre les ballons portés dans les zones de marque... Mais ils n'ont pas su nous tuer. Il y avait tout pour que ce soit un scénario difficile."

"C'était un match sans émotion, sans rythme, il n'y avait rien de notre côté en première mi-temps. Ce n'est pas l'image que l'on voulait donner pour une dernière à domicile... Mais il y a eu ces 20 dernières minutes. Ça a fait effet boule de neige et tout le monde a réussi à retrouver de l'allant et de l'excitation, comme on aurait dû l'avoir depuis la première minute. Avec le recul, et c'est qu'on s'est dit avec les joueurs, c'est qu'on est prêt pour les phases finales parce que la dernière pénalité, on saura la gérer."

"S'il faut se mettre en 'mode phases finales'..."

Cette année, il y en a eu beaucoup, des scénarios de ce genre, qui ont basculé positivement pour nous. Et il va falloir faire en sorte que les futurs ne soient pas aussi anxiogènes, et du 50/50. Il va falloir qu'on grandisse, qu'on maîtrise un peu plus notre sujet. Parce que c'est vrai que cette année, c'est presque toujours retomber de notre côté. On a su le provoquer, mais attention.

"Il reste un match à Lyon. Je veux laisser un jour supplémentaire de congés aux joueurs. Je pense qu'ils en ont besoin. Le staff en a besoin. Et maintenant, on verra s'il faut qu'on se mette en mode phases finales on le fera. Parce que là, on n'aura pas le choix. Mais c'est juste incroyable, parce qu'on a été le Petit Poucet. On était le promu et tout le monde voulait nous crever, ça il ne faut pas l'oublier. Donc, on a fait une saison extraordinaire. À présent, si on est à un match des phases finales, il faudra aller le jouer."

Yann David : "On a bien cru que ce soir, ça allait être une belle désillusion. On a su trouver les ressources nécessaires sur les 15-20 dernières minutes et tant mieux pour nous. Ça permet de valider le travail de tout le groupe et de faciliter la chose sur la fin de match, et surtout de pouvoir clôturer positivement avec tous les départs et justement toutes les émotions qu'il y avait avant le match."

"Pour ce genre d'occasion, lorsqu'on quitte un club, on a envie faire le maximum pour rester sur une note positive. On a envie de laisser la meilleure image de soi possible, donc on avait envie de se donner à fond. Surtout qu'en face c'était costaud. Ils ont une équipe super athlétique, très axée sur le défi physique. On s'est fait peur plus d'une fois tout au long du match."

"Fantastique de finir sur cette note-là"

"C'était un match où il n'y avait pas vraiment de rythme. Il y avait beaucoup d'intensité sur les phases de conquête, mais c'était une rencontre un peu insipide. Il n'y avait pas vraiment de jeu déployé des deux côtés et heureusement pour nous, ça c'est décanté sur la fin."

"S'offrir une possible finale à Lyon, c'est sûr, c'est quelque chose d'incroyable. On en espérait pas autant lors de la préparation d'été au début de saison, donc c'est quelque chose de génial. On va déjà bien profiter. Bien célébrer, surtout Jean (Monribot) qui arrête sa carrière ce soir. C'est fantastique pour eux de finir sur cette note-là et de profiter de cette victoire, même si elle n'est pas très belle. Ça reste une victoire, de là où l'on vient, de la saison dernière, c'est quelque chose de beau, d'arriver là où on en est en cette fin de saison."

Lors de la cérémonie qui s'est tenue après la rencontre sur la pelouse de Jean Dauger, le club a fait ses adieux à Van Jaarsveld, Monribot, David et Duhau. Mais aussi à Talakai, Kafatolu, Noa, ce qui officialise leurs départs de Bayonne. Ruru et Zabalza ont aussi participé à la fête.

