Grenoble : Le FCG lance un tournoi FIFA caritatif

Chaque année, le fonds de dotation du FCG organise un gala pour récolter des dons. 350 personnes sont en général réunies à Alpexpo pour un repas. Une rencontre impossible cette année à cause des conditions sanitaires. Les organisateurs ont donc décidé de passer à un événement 100 % digital, du 1er au 4 avril, baptisé le "FCG Alive". Parmi les activités proposées, un tournoi FIFA en ligne, diffusé sur Twitch, une plateforme de streaming qui permet de regarder des gens jouer au jeux vidéos.

Objectif : récolter des dons

Le fonds de dotation du FCG a été créé en 2016. Il permet de nombreuses actions dans quatre domaines : l'éducation par le sport, la sensibilisation aux activités physiques et sportives, le sport pour tous et le soutien aux associations locales. Le gala annuel permet habituellement de récolter 90 000 euros. Éloïse Cassillo est chargée de communication au FCG et en charge du fonds de dotation. Pour elle, il faut réunir les gens, peu importe la forme de l’événement: "L'enjeu c'est vraiment de sensibiliser le plus de monde possible, les sensibiliser à toutes les actions menées par le fonds de dotation du FCG et de les encourager à faire des dons pour soutenir ces actions".

Déjà 100 inscrits

Un peu plus de 100 personnes sont déjà inscrites au tournoi. Héloïse Pierre est la manageuse de l'équipe de e-sport du FCG [ndlr : ce sont des compétitions de jeux vidéo où des joueurs s'affrontent seuls ou en équipe depuis une console ou un ordinateur]. Son équipe s'entraîne déjà à fond : "Ils ne jouent jamais à FIFA, ils sont semi-professionnels sur d'autres jeux. Alors en ce moment, comme ils sont tous étudiants ou salariés, ils continuent de s'entraîner aux jeux qu'ils connaissent et à FIFA en plus. _Je pense qu'ils ont des courtes nuits mais ce n'est pas grave, ils sont motivés_".

Les phases qualificatives s'étalent sur tout le mois de mars et les phases finales se dérouleront le 3 avril. Pour participer, il suffit de remplir unformulaire en ligne à retrouver sur la page Facebooket Twitterdu FCG.