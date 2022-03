Grenoble : Les jeunes joueuses de rugby rêvent aussi de haut niveau

L’équipe de France féminine de rugby lance son tournoi des 6 Nations ce dimanche au stade des Alpes. Et dans les travées, quelques jeunes femmes regarderont les hymnes en s’imaginant un jour porter le maillot bleu. Un rêve pas forcément inaccessible, car de plus en plus de joueuses peuvent s’approcher du haut niveau grâce au travail des clubs, et aussi aux structures mises en place par la fédération, tels que les pôles espoirs.

Autant de jeunes joueuses que de jeunes joueurs

"L’académie", comme l’appelle les lycéennes, c’est un sport-étude géré par la Fédération Française de Rugby, il y en a une vingtaine en France, dont un à Grenoble. Il accueille cette année 14 joueuses de 15 à 18 ans, autant que de filles que de garçons. "Aujourd’hui, je ne fonctionne pas avec filles ou garçons, je fonctionne avec trente stagiaires", résume Geoffray Henry le responsable de l’académie. Tous sont effectivement logés à la même enseigne. "Les mêmes choses sont mises en place pour les garçons et les filles", explique Violette. "Les même entrainements, les mêmes coachs". L’arrière de 17 ans et ses coéquipières partagent donc leur temps entre le lycée, et le terrain annexe de Lesdiguères où Florine, demi d’ouverture de 18 ans, passe une dizaine d’heure par semaine "on a classe le matin, ensuite on va aux entrainements entre 10 heures et 12 heures, puis on retourne au lycée ensuite. On fait de la musculation, pour les avants des mêlées et des touches, pour les arrières du jeu au pied, etc… Au début c’était un peu compliqué mais maintenant on a pris le rythme".

Filles et garçons partagent plusieurs entrainements en commun © Radio France - Antonin Kermen

"Quand j’ai commencé le rugby, je ne voyais aucun match à la télé" - Énoé Neri, 17 ans

Et forcément avec autant d’entrainements, les joueuses progressent et le rugby français avec elles. Aujourd’hui les jeunes intégrées dans les pôles espoirs visent le haut niveau, ce qui n’était pas gagné il y a encore quelques années quand elles ont touché leur premier ballons. "Moi je jouais dans les champs avec mes cousins", explique Énoé, originaire du plateau matheysin. "Quand j’ai commencé le rugby je ne voyais aucun match à la télé, plus on a grandi et plus il y en avait, comme les 6 Nations. Il y a eu un grand changement ces dernières années et ça m’a donné la motivation d’y arriver". Aujourd’hui la ¾ centre espère faire carrière dans le rugby, même si très peu de joueuses arrivent à en vivre, elle évolue déjà avec les amazones du FCG, une équipe qui bénéficie à plein de sa proximité avec l’académie puisque plusieurs jeunes évoluent régulièrement avec l’équipe première qui disputera dans quelques semaines le premier ¼ de finale de son histoire.