Grenoble - USAP : comme on se retrouve...

C'est une nouvelle page importante qui va s'écrire ce samedi soir à Grenoble entre le FCG et l'USAP. Les Grenoblois pourront-ils déjouer les pronostics face à l'USAP ? Depuis 2017, les deux équipes se sont affrontées à neuf reprises, l'USAP l'a emporté sept fois et s'affiche bien comme la bête noire de Grenoble.

ⓘ Publicité

12 novembre 2017 : USAP - Grenoble 42-23

Grenoble arrive en leader à Aimé-Giral mais subit la loi de l'USAP. L'USAP décroche le bonus offensif avec cinq essais marqués pour deux encaissés et Enzo Selponi sort un grand match (25 points). Dans cette rencontre de première partie de saison, le ton est donné entre ces deux équipes. Mathieu Acébès inscrit un essai suite à un exploit personnel, mais le deuxième ligne Hans Nkinsi lui tombe dessus dans l'en-but. Le capitaine de l'USAP sort blessé et le deuxième ligne du FCG n'écope que d'un modeste carton jaune. Mais la tension est créée entre les deux équipes.

loading

25 janvier 2018 : Grenoble - USAP 17-24

Cette fois, c'est l'USAP qui arrive en leader solide à Grenoble. Les Catalans enchaînent les victoires chez les concurrents directs et vont en Isère sans pression mais avec de l'ambition. Le FCG tient le match et se détache 17 à 8. La botte de Jonathan Bousquet relance la rencontre et finalement, Jean-Bernard Pujol crucifie le FCG dans les derniers instants. On commence à se dire qu'il ne peut pas arriver grand chose à cette USAP cette saison.

loading

6 mai 2018 : USAP - Grenoble 38-13

Les deux équipes se retrouvent en finale de Pro D2 à Toulouse. Dans un stade Ernest-Wallon quasi tout en sang-et-or, l'USAP est portée par son public. Grenoble tient le choc une mi-temps (14-13). Archi dominé en mêlée, le FCG craque et l'USAP s'envole au score pour conquérir le bouclier et décrocher son billet retour en Top 14. La semaine suivante, lors des célébrations au Castillet, le fameux chant des supporters catalans et du pilier Enzo Forletta : "Le Top 14, les Grenoblois le verront à la télé" reste en travers des gorges iséroises. Le FCG remporte l'access-match face à Oyonnax et monte finalement en Top 14.

loading

22 septembre 2018 : Grenoble - USAP 31-22

Changement de décor pour ces nouvelles retrouvailles. L'USAP et Grenoble sont en Top 14 et n'ont toujours pas gagné un match quand ils s'affrontent au stade des Alpes pour la cinquième journée. La pression est sur les deux équipes. La mêlée du FCG se venge de l'affront subi en finale de Pro D2 et les Grenoblois enfoncent l'USAP au classement et ne s'en relèvera pas. Dans les tribunes, le public grenoblois répond à Enzo Forletta par des chants et une banderole.

23 mars 2019 : USAP - Grenoble 22-16

L'USAP a enfin gagné un match en Top 14, de manière surprenante, à Montpellier. Mais, les Catalans n'ont toujours pas de succès à Aimé-Giral. Pour l'honneur, c'est primordial de battre Grenoble. C'est chose faite avec un essai de Jonathan Bousquet. Le peuple catalan voit enfin une victoire des siens et Grenoble perd des points précieux dans la course au maintien direct.

24 novembre 2019 : USAP - Grenoble 20-13

Les deux équipes ont retrouvé la Pro D2 et luttent encore dans le haut de tableau. Au match aller, sans trembler et sans briller, l'USAP s'impose 20 à 13 face au FCG.

loading

13 février 2020 : Grenoble - USAP 20-10

Le FCG, troisième, reçoit l'USAP, leader. Enzo Selponi a changé de club et est désormais l'ouvreur grenoblois. Les Catalans dominent, mais ne creusent pas l'écart, Grenoble se rebiffe et s'impose sans trembler 20 à 10. Les deux équipes termineront sur le podium de la Pro D2 et auraient pu se retrouver en demi-finale ou en finale, mais pour cause de crise sanitaire, le championnat est interrompu.

10 octobre 2020 : USAP - Grenoble 26-18

La jauge s'applique à Aimé-Giral et c'est devant 5.000 personnes que l'USAP reçoit Grenoble. Après Enzo Selponi, Jonathan Bousquet est passé du sang-et-or au rouge et bleu. Le match n'atteint pas des sommets, mais les Catalans s'imposent 26 à 18 et poursuivent leur montée en puissance.

loading

25 mars 2021 : Grenoble - USAP 20-28

L'USAP est en forme et s'impose en patron à Grenoble. Ce match est aussi un duel entre jeunes prodiges : Melvyn Jaminet et Ange Capuozzo. L'USAP fait la course en tête et gagne sans véritablement trembler, confirmant sa position de leader solide. Les Catalans ont pourtant joué toute la deuxième mi-temps en infériorité numérique après le carton rouge de Sadek Deghmache , dans un stade à huis-clos. Deux mois plus tard, l'USAP bat Biarritz en finale et retrouve le Top 14, pas Grenoble.

loading