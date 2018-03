C'est une des conséquences des différents mouvements de grève de cette semaine que l'on avait pas vu venir. Le Stade Toulousain qui devait partir en avion ce vendredi pour rejoindre Paris avant le match contre le Stade Français samedi a finalement décidé de partir en bus.

C'est un petit retour aux sources... on a un vrai voyage de cadets à faire !

– Ugo Mola, manager du Stade Toulousain

Alors qu'Air France prévoit un mouvement de grève qui pourrait toucher un quart des vols, le manager Ugo Mola a expliqué ne vouloir prendre aucun risque, et présente la chose avec philosophie : "L'élan de grève un peu général nous met un peu devant le fait accompli, et je pense que la solution la plus sage était de faire le voyage en bus en deux fois. C'est un petit retour aux sources, comme on a parlé toute la saison de proximité et de rapprochement avec l'école de rugby, on a un vrai voyage de cadets à faire... en espérant qu'on ne présente pas une équipe de cadets samedi au Stade Français !"

Ugo Mola explique le voyage en bus du Stade Toulousain à Paris Copier

