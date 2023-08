Grosse affiche pour la reprise du Top 14 de rugby : Montpellier reçoit La Rochelle

Un premier adversaire idéal pour démarrer le top 14 ? La Rochelle se présentera au GGL Stadium de Montpellier dimanche soir. Une première rencontre qui permettra aux rugbymens montpelliérains de frapper un grand coup dès leur entame de championnat, et de lancer parfaitement leur saison : "Il y a un bel état d'esprit. Ça se ressent pendant cette prépa. Cette année, on a pour objectif de faire beaucoup mieux que l'année dernière, et on s'en donne les moyens. J'espère que pendant, les trois mois qui vont venir, on pourra montrer au Top 14, aux équipes et aux détracteurs qu'on est là, et que cette année sera une belle année", indique le nouveau capitaine Alexandre Bécognée en conférence de presse d'avant match jeudi 17 août dernier.

Le MHR n'a disputé qu'un seul match de préparation, et s'est incliné contre Toulouse jeudi 10 août dernier. Pas d'inquiétude néanmoins, le plus important est de rester soudés : "La vérité, c'est sur le terrain. En championnat, ça change tout. Pendant la prépa, tout est beau, tout est rose, donc on verra. La solidarité est importante dans un sport de combat collectif", souligne le troisième ligne héraultais.

Marquer les esprits dès le début de saison

Pour lui aussi c'est un véritable test. Richard Cockerill nouveau manager sportif du club, arrivé pour cette nouvelle saison. L'ancien membre du staff de l'équipe nationale d'Angleterre a, semble-t-il, déjà su mettre sa patte, Julien Tisseron évolue au poste d'arrière du Montpellier Hérault Rugby : "On a vraiment l'impression qu'on part sur une nouvelle dynamique. Il y a l'arrivée de certains dans le staff. Richard a amené un nouvel état d'esprit, une rigueur de travail. C'est peut-être ce qui nous manquait. On sera au top sur tout ce qui ne manque pas de talent. On sera là à 100 %, mentalement, on sera là. On ne lâchera rien, et après faudra que la magie prenne entre nous", détaille l'arrière du club, en conférence de presse.

Une rencontre pour se mettre le public dans la poche ? Classé à la 12e place l'an dernier des équipes à domicile, le MHR compte bien conquérir de nouveau ses fans : "À nous d'être soutenus aussi par nos supporters, notre public. À nous de marquer le coup dimanche. Et si on répond présent, ça donnera envie aux supporters de nous suivre. Et on sait qu'avec un 16e homme, c'est plus facile dans les moments compliqués", livre-t-il.

Les joueurs Montpelliérains disputeront trois matchs (La Rochelle, Toulouse et le Stade Français) en 13 jours, avant une coupure de presque 2 mois, en raison du Mondial de Rugby qui se déroule en France.