Guéret : Le RCGC débloque son compteur de points

Une première victoire arrachée dans la douleur pour les rugbymans guéretois, ce dimanche 24 octobre après-midi, au stade Léo Lagrange. C'est leur première victoire depuis le début du championnat en Fédérale 3. Ils ont vaincu Sancerre 27 à 23 lors de la dernière action, sur un essai du numéro 9, Kilian Delmur. "C'est les montagnes russes, on a des passages à vide mais on y croit jusqu'à la 79ème minute, explique Nicolas Puydebois, l'entraîneur. On aurait pu s'écrouler mais on s'accroche, on avance et Delmur, le petit 9 marque !" Un gros soulagement pour Nicolas Puydebois : "certes il y a des défauts et des faiblesses mais ils sont présents à l'entraînement, ils travaillent donc il fallait qu'à un moment où à un autre ça paye."

Une victoire qui booste la confiance des joueurs comme Clément Fontaine, deuxième ligne : "On se posait beaucoup de questions après 3 défaites et 0 points, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui on a montré que l'on ne voulait pas que ce club joue les bas de tableau."

Le Rugby Club Guérétois Creuse a désormais 4 points sur le tableau du classement. Prochain match à Cusset, dans l'Allier, dimanche 31 octobre, à 15h.