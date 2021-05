Guéret : les rugbymen amateurs du RCGC vont pouvoir rejouer dans un peu plus d'un mois devant leur public

France Bleu Creuse : Depuis quand n'avez-vous pas jouer au rugby ?

Nicolas Puydebois : On n'a pas pratiqué depuis le 18 octobre. Fin octobre normalement on avait un match, mais on a eu des cas Covid, donc on n'a pas pu se déplacer à Châteauroux. Et derrière, il y a eu le confinement et depuis début mars les compétitions sont officiellement arrêtées. Donc ça fait quasiment toute la saison sans rugby. On a joué seulement cinq matches. L'année dernière on a arrêté au mois de mars. On vient de passer deux saisons très, très compliquées. En plus, depuis le mois d'octobre, on ne peut plus plaquer. On continue quand même à s'entraîner une fois par semaine, mais bon, c'est surtout de l'entretien physique, du travail technique. Ça permet aux joueurs de se revoir. Mais ce n'est pas simple à vivre : pas de contact, pas de plaquages depuis 8 mois, alors que dans notre sport c'est caractéristique.

FBC : Bonne nouvelle, donc, à partir du 20 mai, il va être permis de se retoucher, de plaquer pendant les entraînements. Ça va faire bizarre, non?

NP : Oui ! Ça peut aussi attirer beaucoup de joueurs aux entraînements parce qu'on en a un peu moins ces derniers mois (rires) ! Donc, à partir du 20 mai, double bonne nouvelle étant donné que le couvre feu sera à 21 heures, on va pouvoir reprogrammer des entraînements en semaine, comme pour une saison normale. On reprendra le contact au fur à mesure avec pour objectif le 16 juin (du 15 juin au 16 juillet, des matchs amicaux sont possibles, et en public à hauteur de 65% de la jauge du stade NDLR) , date à partir de laquelle on va pouvoir faire des matchs amicaux. Mais il faudra bien trois à quatre semaines d'entraînements avec contacts pour éviter de "casser les joueurs" en match. Il y aura aussi des règles particulières comme des mêlées simulées. Mais l'objectif, c'est de pouvoir rejouer. Il y a des joueurs qui ont fait l'effort de venir s'entraîner tous les dimanches depuis le mois d'octobre. C'est bien de leur proposer deux ou trois matchs pour terminer cette saison, et pour préparer la prochaine. Parce que le championnat reprendra en septembre, on ne pouvait pas envisager de ne pas faire de rugby sans contact pendant 10 mois. Donc on va essayer de caler un ou deux matchs amicaux avec les clubs voisins, en juin, et éventuellement aussi pratiquer du rugby à sept. Je pense que la ligue va nous proposer une compétition Rugby Seven. Et on terminera la saison le 3 juillet avec le tournoi de rugby-toucher qui sera organisé par le club au stade Léo-Lagrange.

FBC : Toutes ces mesures concernent tous les licenciés à partir de 5 ans. Donc, bien entendu, on peut aussi organiser des tournois avec les écoles de rugby. Les petits aussi, il faut qu'ils se défoulent en match !

NP : C'est très, très important, d'autant plus pour les jeunes, parce que les matches ça donne du sens aux entraînements. On va voir avec l'Union du rugby creusois pour proposer un plateau à nos jeunes à Guéret.

FBC : Ces deux dernières saisons ont été complètement chamboulé à cause de cette crise sanitaire. Du coup, comment vous prenez ces mesures-là ? C'est une bouffée d'air ou c'est une maigre consolation ?

NP : C'est une véritable bouffée d'air ! Parce qu'il fallait qu'on puisse avoir la possibilité de jouer pour terminer cette saison. Pour pouvoir permettre de préparer la saison suivante. Maintenant, deux saisons sans vraiment jouer, ça va poser des difficultés. Peut- être pas pour nous mais peut-être plus pour les clubs de Séries qui vont sûrement perdre des licenciés. Ça va aussi poser des problèmes au niveau des catégories jeunes parce qu'on a des jeunes qui n'ont pas pratiqué le rugby depuis deux ans, qui n’ont pas plaqué depuis deux ans et qui vont monter dans les catégories séniors où c’est un autre niveau. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent. On a fait remonter cette problématique au niveau de la Ligue et de la FFR. Je pense que d'ici un ou deux ans, il va peut-être falloir revoir un peu la formule des championnats ou du moins réfléchir à toutes ces problématiques liées au Covid.

FBC : Une dernière question : on va croiser les doigts pour que la saison prochaine se déroule correctement. Le club se prépare ? Des recrutements ? Des changements ?

NP : Le club se prépare oui. On a eu la chance, le staff, d'avoir été reconduit début mars. Assez tôt donc. Ça nous a permis de rencontrer tous nos joueurs et de cibler notre recrutement. On ne va pas tout révolutionner. 99 % des joueurs vont rester. C'est déjà quelque chose de très, très important. Et on va se renforcer sur des postes, en particulier au niveau de la touche, et solidifier le centre du terrain. On a des contacts qui devraient aboutir début juin. Objectif l'année prochaine : la qualification. Si on arrive à renforcer notre groupe, je pense qu'on peut largement chercher une des cinq premières places de la poule (Fédérale 3).