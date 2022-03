Guerre en Ukraine : à Toulouse, la filière aéronautique espère un soutien de l'État

Alors que les États-Unis et le Royaume-Uni annoncent un embargo sur les importations de pétrole et gaz russes en France, en Occitanie se pose la question du soutien aux entreprises. Jean Castex, le Premier ministre, a commencé à recevoir ce mardi les représentants de plusieurs filières dont l'aéronautique (mais aussi le pétrole, l'agroalimentaire etc). Cette concertation se fait dans le but de mettre en place un "Plan de résilience", qui lui ne sera dévoilé qu'à la mi mars.

Sécuriser les importations de titane

Le gouvernement a déjà mis sur la table 15 milliards d'euros suite à la crise du Covid-19 pour soutenir la filière aéronautique ; mais cette fois, le "quoi qu'il en coûte n'est pas d'actualité". Certains syndicats vont réclamer des aides globales, mais elles devraient être ciblées. Une sorte de "task force" a été mise en place au ministère de l'Économie. Pour l'instant, les dispositifs de chômage partiel ne sont pas d'actualité. Certains sous-traitants aimeraient toutefois prolonger des PGE, prêts garantis par l'Etat.

Mais en réalité, ce qui préoccupe le plus la filière, ce sont les importations de titane, un métal léger et résistant, fabriqué notamment par le russe VSMPO. La filière aéronautique achète jusqu'à 50% du titane dont elle a besoin pour les boulons ou pièces forgées des avions, à la Russie. Le patron d'Airbus Guillaume Faury et d'autres donneurs d'ordre en ont parlé avec Emmanuel Macron vendredi dernier. La direction d'Airbus assure avoir des stocks "à moyen terme" : 6 à 8 mois selon nos informations. Mais ensuite, c'est le flou, et réorganiser la "supply chain" des pièces forgées, par exemple, prendrait énormément de temps.

Enfin, pas sûr qu'il y ait des aides à l'exportation accordées par le gouvernement à la filière, car la Russie n'est pas un gros acheteur d'avions. Certes, 13 appareils d'Airbus ne seront pas livrés à la compagnie russe Aeroflot, mais sur un peu plus de 600 livraisons, ce n'est pas énorme. Par ailleurs, ces A 350 pourront être livrés à d'autres, en Asie ou au Moyen-Orient par exemple.